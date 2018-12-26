相信游淑慧是清白的　羅智強暖心喊：我會找時間請妳吃飯！

▲羅智強與游淑慧的好交情。（圖／羅智強競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆，與前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密。游淑慧第一時間出面回應，強調兩人情同父女，無不可告人之事，隨後在臉書感謝黨內台北市新科議員羅智強的暖心簡訊。對此，羅智強在臉書表示，「我會找時間請妳吃飯！」

羅智強表示，早上看到報導發訊息鼓勵游淑慧，「群眾的心態，是寧信其有，這次風波恐不會小，妳一定要沉著小心、保持冷靜。因為最難的，不是外界對妳的不相信，而是自己心中的那一份氣憤。妳要先克服自己心中的生氣。」

羅智強還在簡訊中說，「當然，我不是當事人，可以説的雲淡風輕，勸妳冷靜，我可以理解，妳的心情，畢竟，我也曾被抹黑是『頂新門神』，那時的我，也不太『冷靜』！加油！保重！還是要説一句，不管別人怎麼説，我相信妳和郝市長！」，並向游淑慧暖心喊話，「放心，我會找時間請妳吃飯！」

面對傳聞，郝龍斌26日受訪時表示，「拜託！她跟了我20幾年，就像我女兒一樣」，現在幾張照片過度影射，不僅傷人名節，且很無聊；此外，游淑慧對外說明很勇敢，說明的內容有事先告知，他和妻子都知道，都非常支持她。

▲郝龍斌出面說明與游淑慧關係 。（圖／記者周書羽攝）