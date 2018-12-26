　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

相信游淑慧是清白的　羅智強暖心喊：我會找時間請妳吃飯！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼羅智強剃光頭助游淑慧，由郝龍斌操刀。（圖／羅智強競選辦公室提供）

▲羅智強與游淑慧的好交情。（圖／羅智強競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆，與前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密。游淑慧第一時間出面回應，強調兩人情同父女，無不可告人之事，隨後在臉書感謝黨內台北市新科議員羅智強的暖心簡訊。對此，羅智強在臉書表示，「我會找時間請妳吃飯！」

羅智強表示，早上看到報導發訊息鼓勵游淑慧，「群眾的心態，是寧信其有，這次風波恐不會小，妳一定要沉著小心、保持冷靜。因為最難的，不是外界對妳的不相信，而是自己心中的那一份氣憤。妳要先克服自己心中的生氣。」

羅智強還在簡訊中說，「當然，我不是當事人，可以説的雲淡風輕，勸妳冷靜，我可以理解，妳的心情，畢竟，我也曾被抹黑是『頂新門神』，那時的我，也不太『冷靜』！加油！保重！還是要説一句，不管別人怎麼説，我相信妳和郝市長！」，並向游淑慧暖心喊話，「放心，我會找時間請妳吃飯！」

面對傳聞，郝龍斌26日受訪時表示，「拜託！她跟了我20幾年，就像我女兒一樣」，現在幾張照片過度影射，不僅傷人名節，且很無聊；此外，游淑慧對外說明很勇敢，說明的內容有事先告知，他和妻子都知道，都非常支持她。

▲▼ 郝龍斌出面說明與游淑惠關係 。（圖／記者周書羽攝）

▲郝龍斌出面說明與游淑慧關係 。（圖／記者周書羽攝）

ET快訊
民進黨高志鵬貪汙判4年半定讞！取消立委資格將補選
屏東縣政壇震撼彈！蔣月惠宣布投入下屆立委選戰
楊秋興找到工作了！韓國瑜任命為兩岸小組副召集人

關鍵字：游淑慧,郝龍斌,羅智強

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拔管的幕後黑手是蔡英文？　李艷秋：她始終走清純路線

被爆當街激吻女女戀　許家蓓語塞：和吳沛憶是好朋友

新科議員選總統？　羅智強當出頭鳥：光頭被打到開花在所不惜

影／李婉鈺卸任第一天蹦出半球　網友羞喊：好深

追蘇啓誠死因　歐鴻鍊：蘇輕生當晚曾與謝長廷通話

卡管案解套葉俊榮說掰掰　孫大千：他燃燒自己卻解救民進黨

就職日批首件公文　盧秀燕：貨出去錢進來！台中經濟站起來

林洲民卡「蛋」被離職　王鴻薇：他不過是工具人

時力議員被張祖琰動用警察權驅趕？　黃國昌要求吳敦義道歉

20字回應蘇啓誠事件　謝長廷：沉默沒有力量

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

高志鵬貪污罪喪失立委資格　民進黨：先了解之後再處理

獨家／柯P就職前一天去了哪？　原來低調做這件事

跟柯文哲一樣不掛看板　陳思宇：要把新政治力量帶到國會　

民進黨正副議長選舉20人跑票　高志鵬：不會差別待遇全送中評會

陳思宇父嗆「知道你很有錢」 何志偉哽咽：打到選民　不可原諒

快訊／「找到工作了」　韓國瑜任命楊秋興為兩岸小組副召集人

共軍朝台灣海峽試射「S400」飛彈？　國防部駁斥：均有嚴密掌握

韓國瑜楊秋興破冰午餐會　新職「高雄兩岸工作小組副召集人」

「游淑慧就像女兒」　郝龍斌怒：拜託！她跟了我20幾年了

屏東縣政壇震撼彈　蔣月惠宣佈投入下屆屏北立委選戰

漢翔新專技中心今日落成　全部使用國產工具機　東台等四廠家受惠

台灣之星跨年感恩回饋　推7天499不限速吃到飽

高志鵬貪污罪喪失立委資格　民進黨：先了解之後再處理

台鐵談普悠瑪賠償　罹難者家屬：究責無上限、要監院查事故真相

HBL／A組卡位戰　苗商擠下金甌當老三

分析師點名　這4檔軟體股有望於明年大漲

日職／甲斐拓也加薪2500萬　盼打擊更有貢獻

砂石車爆胎撞！國道火燒車「2駕駛衝火海搏命救人」　網暖哭：是天使

度假天堂菲律賓宿霧正夯！必玩景點大公開

菲律賓宿霧、薄荷島自然系美景全蒐羅 與鯨鯊一起游泳

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

韓冰輸「小編這雙鞋」　網：超可..

10大正妹議員激吻女議員　牽手..

余莓莓錄影哭崩：蔡英文別傷害我..

巡視果菜市場　韓國瑜：市場需改..

蔡英文曾說「管中閔讓他做就好了..

楊秋興新工作　兩岸小組副召集人

貓大爺午宴合照韓冰　焦點在深溝

游淑慧：與郝龍斌共事20年坦蕩..

民進黨議長僅拿1席　網：島嶼輸..

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

全國正副議長名單1次看　綠僅3..

台南議長選舉翻盤！綠營議員：若..

更多熱門

相關新聞

「游淑慧就像女兒」　郝龍斌怒斥媒體無聊

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆與他的前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密，時常赴基隆住處，或是單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶更會避免同時上下車。郝龍斌26日受訪時臉色相當不悅地回應，「拜託！她跟了我20幾年，就像我女兒一樣」，盼媒體別再來採訪這個無聊議題。

被爆曖昧　游淑慧：別怕跟我吃飯

007曖昧情？郝龍斌第一反應：我幾歲了

新科議員選總統？　羅智強當出頭鳥

郝陪老婆吃肯德基　卻帶她吃教父

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

分不到1650億遺產！李嘉欣爆月領零用錢過活

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面