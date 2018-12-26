全台首創開徵城市税　韓國瑜有前提：「觀光業脆弱」不開徵

▲韓國瑜市長上班首日大約十點多進入高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

就職當天，高雄市長韓國瑜拋出城市税議題，就在上班的第一天就被媒體追問相關的細節，韓國瑜表示，觀光業脆弱的時候，並不適合輕易開徵城市税，同時金額也不能太高，而且一定要獲得高雄市議會同意才會施行。

韓國瑜上班首日大約在10點40分左右抵達高雄市政府，一現身媒體記者就立刻包圍上去，記者詢問開徵城市税的對象有包含中國大陸旅客嗎？韓國瑜說：「高雄市如果要徵收城市稅，只要不是中華民國國民，外地來的，包括香港、澳門等到高雄市，都是徵收的對象，這問題不大，不要特別去凸顯，但台澎金馬不用收。」



▲韓國瑜市長強調城市税不能在觀光脆弱時開徵 。（圖／記者吳奕靖攝）

而且未來要開徵城市税，韓國瑜表示會有三個原則：第一個是在觀光業脆弱時候，並不適合輕易開徵城市稅，第二個城市稅開徵的金額，絕不能太大，前一天表示金額大約會定在一百元左右，韓國瑜強調：「不要讓外界以為我們敲竹槓，這不是我們本意。」第三個條件就是開徵城市稅一定要經過市議會通過同意，代表議會支持，才會施行。不過所有思考的重點目前都會擺在「如何在財政困難下，開源節流兼備。」