韓國瑜北上政院要錢　「一定要蓋」捷運黃線

▲高雄市長韓國瑜。（圖／攝影中心記者攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，砍掉前任市長陳菊輕軌第2階段計畫，但對於前瞻計畫的捷運黃線則努力推動，並打包票表示「一定要蓋」。據了解，韓國瑜27日將北上行政院會，直接向中央要求更多補助。

高雄捷運黃線的經費共1430億元，其中有763億元由中央的前瞻計劃經費支出，但高雄市自己得付667億元。韓國於上任後力推捷運黃線，不過得自籌經費6百多億元，是韓國於上任後要解決的財政關卡之一，據傳，為順利推動計畫，他將北上向中央要求更多補助款，盼能完成捷運黃線的大工程。

不過，有網友認為捷運黃線沒有必要，覺的高雄搭捷運的人又不多，為何還要多蓋一條捷運？高雄市新聞局長王淺秋表示，韓國瑜認為這條捷運黃線是對高雄市民非常重要的一項建設，且已經取得前瞻計劃的經費，希望中央的統籌分配款可以繼續補助下來，剩餘必須高雄市自行籌措的款項，會盡量想辦法解決。

▲高雄輕軌。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜透露上任後「第一刀就是要砍前市長陳菊的政績」，確定要將高雄輕軌二階段工程停工，他認為這工程無法帶來足夠的交通與運輸。不過目前已經通車的高雄一期輕軌會繼續行駛，還沒完工的二期會先停工，等相關局處討論後再看是否需要變更設計。

▲高雄輕軌。（圖／記者賴文萱攝）