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韓國瑜上班首日逛市政府　笑稱：「我主業拍照，副業當市長」

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▲韓國瑜市長上班首日無預警前往市府各局處了解 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜市長上班首日無預警前往市府各局處了解 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜上班第一天就無預警「突襲」市府內各局處，因為韓國瑜突然間想要了解拜會各局處員工，所以就在市府同仁的協助下，一一前往各局處，員工看到市長來了都相當驚訝，還有人表示想跟市長拍照，韓國瑜笑著回答：「我現在主業是拍照，副業是當市長」，當場讓大家笑了出來。

韓國瑜上班首日的下午突然間想到，沒有預警的拜會各局處，第一站就是先來到政風處，完全沒有通知的情況下，不少員工才發現市長來了，韓國瑜很親切跟大家問候，也請大家繼續工作，同時也跟政風處長簡單聊了5分鐘就離開，不過就在這個時候，有部分員工希望跟韓國瑜市長合照，韓市長笑了表示：「現在主業是拍照，副業當市長」，這一句話也讓大家都笑了，可能是上班時間所以韓國瑜市長婉拒了，只跟大家說：「過年再一起拍」。

▲韓國瑜市長上班首日無預警前往市府各局處了解 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲第一站就是來到政風處跟處長短暫聊天 。（圖／記者吳奕靖攝）

可能是韓國瑜每次現身的時候，身旁都會緊跟大批媒體記者，所以讓帶路的市府同仁相當緊張，頻頻繞路，讓韓國瑜也忍不住笑了問：「你真的熟嗎？」韓國瑜從二樓的政風室一路往上，一一跟市府同仁打招呼，也充分展現了韓國瑜的親切風範。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,高雄市政府,春節

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