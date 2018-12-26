兩岸M503航線再次交手　春節加班機卡關遲未開賣

▲大陸民航局。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京—台北報導

M503航線事件後，是否影響明年度春節加班機，各方高度關注。熟知內情人士透露，按往年航班規劃，現已是第一波加班機開賣時段；不過，兩岸民航局仍就M503航線問題堅持不下，尚未核定對方申請，加班機是否有譜，還有得「喬」。

陸委會副主委兼發言人邱垂正接受《ETtoday新聞雲》訪問重申，兩岸民航局正積極溝通協調，讓往返兩岸的台商、民眾能如期返台過年。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

熟知內情人士指出，兩岸民航局透過傳真往來方式審核，而非透過「面對面」形式；但，截至目前，雙方未核定對方申請，原因就是出在M503航線。

今年春節，陸方片面啟用M503航線事件，我民航局表示，暫不核准中國東方航空、廈門航空共176架加班機，引發不少台商強烈反彈，這也是兩岸開放春節包機以來，第一次「出問題」。

兩岸民航局若持續就M503航線僵持不下，是否會影響春節加班機？熟知內情人士坦言，「不敢講絕對不會」。

▲中國東方航空班機。（圖／微信公眾號「長安劍」）

他指出，對陸方而言，M503航線經國際民航組織（ICAO）批准，加上既有航班量大，不太有妥協空間，況且在今年春節，東航、廈航取消加班機，陸方也批准我航空公司航線申請，是否延續同樣做法，還有待觀察。

兩岸春節加班機尚未定案，不少「熟門熟路」台商也做好因應準備。有台商表示，大陸航空公司會透過換大飛機，或開放幾班「紅眼航班」，不至於到全斷。

不過，也有台商說，也是可透過香港轉機的方式，一來航班多、二來票價又便宜。