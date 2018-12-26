　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京觀察／東航、廈航前車之鑑　春節加班機陸方或不再「吞忍」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲廈門航空。（圖／廈門日報）

▲廈門航空包機。（圖／廈門日報）

文／蔡浩祥

兩岸春節加班機能否及時啟動，雙方民航局卡著M503航線爭議，還有得「喬」。據悉，航空界人士透露，年初我民航局暫不核准中國東方航空、廈門航空加班機申請，造成相當損失，加上我方航班陸方全數照准，今年可能不會再「吞忍」。可預見今年春節加班機協商，陸方會更加強硬。

今年春節，兩岸就M503事件交手，陸方雖說是向民進黨政府「突襲」，既片面宣布航線開通，也出示國際航空組織（IATA）及國際民航組織（ICAO）批准文件，強調合法性，一度讓我民航局措手不及。

隨後，不等「被拒飛」，東航、廈航相繼以「遭到台灣有關方面的無理阻撓」、「無情」等理由，全面取消加班機。幾番交手下來，陸方技巧性的站在輿論制高點，卻承受不小損失；民進黨政府則不斷遭受「拿台灣人當人質」等批評。

其實，M503航線爭議以來，陸委會立場踩得很硬。不過，九合一選後，民進黨政府一向堅持的「民意」已崩盤，陸方定持續以「官民有別」方式持續打擊，M503更是沒有任何妥協空間。

按往年，現已是第一波春節加班機位開賣時段，雖說兩岸民航局仍積極溝通，但民進黨政府已陷入堅持下去也不是，選擇妥協也難找到自圓其說的理由，隨著明年春節腳步進逼，要是再開天窗，今年春運的窘境恐怕又得再次上演。

ET快訊
2度直擊！郝龍斌曖昧女議員　基隆住處獨處3小時
許瑋甯結婚了！秘嫁「星二代」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

關鍵字：兩岸春節加班機,M503,民航局,陸委會,國台辦

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸個稅改革擴及台胞　福建加速落實有助台企吸引人才

北京觀察／東航、廈航前車之鑑　春節加班機陸方或不再「吞忍」

回顧／兩岸M503航線爭執不下　到底誰卡誰？

兩岸M503航線再次交手　春節加班機卡關遲未開賣

車門沒鎖！時髦女鑽後座「尬賽3分鐘」　車主怒：害孩子隔天沾滿身

深夜用Google欣賞萬里長城　山林中驚見「5個大字」…網嚇到

華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法規

患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物！

割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞人增至8死！

手機偷完還要轉帳「手抖反給三千」　女蠢賊情急叫醒失主：快還我！

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

27歲媽推娃娃車偷保險套　3000塊贓物藏小孩屁股下

大陸個稅改革擴及台胞　福建加速落實有助台企吸引人才

北京觀察／東航、廈航前車之鑑　春節加班機陸方或不再「吞忍」

回顧／兩岸M503航線爭執不下　到底誰卡誰？

兩岸M503航線再次交手　春節加班機卡關遲未開賣

車門沒鎖！時髦女鑽後座「尬賽3分鐘」　車主怒：害孩子隔天沾滿身

深夜用Google欣賞萬里長城　山林中驚見「5個大字」…網嚇到

華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法規

患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物！

割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞人增至8死！

手機偷完還要轉帳「手抖反給三千」　女蠢賊情急叫醒失主：快還我！

塑膠袋裝熱食好危險？一張圖秒懂「7類塑膠編號」耐熱度

蕭敬騰頂時差在大西洋賭城開唱！　一玩就贏「36倍」超狂

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

世界最高室內滑梯在這！花蓮最新「新天堂樂園」25日開幕

2019桃花從哪來？十二生肖愛情運勢大公開

砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感

Apple Store下雪了！果粉輸入「神祕指令」　秒見iPhone畫面飄雪

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

北市少年公車站旁暗巷內遭砍　稱遭酒醉男子誤傷

2度直擊！郝龍斌曖昧女議員　基隆住處獨處3小時

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

殺人割喉　福建公車挾持案增至8..

少年賣腎換iPhone　7年後..

車門沒鎖！時髦女鑽後座尬賽3分..

Google萬里長城　山林驚見..

14歲女被拐生3娃　大兒子是公..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

吃辣椒泡麵拚人氣　網傻眼曝暗黑..

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧

男童罕病被笑「豬八戒」　母：他..

偷手機轉帳給自己匯錯　蠢賊叫醒..

「抓」88個娃娃　夫妻倆10天..

北京觀察／東航、廈航前車之鑑　..

臨終致謝信請朋友「大笑三聲，送..

陸今年航天發射37次　世界第一

更多熱門

相關新聞

兩岸M503航線再次交手　春節加班機卡關遲未開賣

M503航線事件後，是否影響明年度春節加班機，各方高度關注。熟知內情人士透露，按往年航班規劃，現已是第一波加班機開賣時段；不過，兩岸民航局仍就M503航線問題堅持不下，迄今未核定對方申請，加班機是否有譜，還有得「喬」。

回顧／兩岸M503航線爭執不下　到底誰卡誰？

兩岸空拍賽台團隊　藉「低空視角」奪獎

兩岸空拍機大賽 限時72小時比創意

陳雲林親筆信　遺憾未能見連戰

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

賣菜市長第一晚　穿襪子入睡

怕再生一個　李佳芬不陪夜宿

神基因！南韓辣媽妹是當紅女團

9555洩偷情密碼　正宮怒騎BMW

夫手機狂跳外遇證據！妻：聖誕禮真棒

陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

女友聖誕夜加班！網：綠綠der感覺

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

偉士牌推出電動「單輪車」？　

更多

最夯影音

更多

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面