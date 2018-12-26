北京觀察／東航、廈航前車之鑑　春節加班機陸方或不再「吞忍」

▲廈門航空包機。（圖／廈門日報）

文／蔡浩祥

兩岸春節加班機能否及時啟動，雙方民航局卡著M503航線爭議，還有得「喬」。據悉，航空界人士透露，年初我民航局暫不核准中國東方航空、廈門航空加班機申請，造成相當損失，加上我方航班陸方全數照准，今年可能不會再「吞忍」。可預見今年春節加班機協商，陸方會更加強硬。

今年春節，兩岸就M503事件交手，陸方雖說是向民進黨政府「突襲」，既片面宣布航線開通，也出示國際航空組織（IATA）及國際民航組織（ICAO）批准文件，強調合法性，一度讓我民航局措手不及。

隨後，不等「被拒飛」，東航、廈航相繼以「遭到台灣有關方面的無理阻撓」、「無情」等理由，全面取消加班機。幾番交手下來，陸方技巧性的站在輿論制高點，卻承受不小損失；民進黨政府則不斷遭受「拿台灣人當人質」等批評。

其實，M503航線爭議以來，陸委會立場踩得很硬。不過，九合一選後，民進黨政府一向堅持的「民意」已崩盤，陸方定持續以「官民有別」方式持續打擊，M503更是沒有任何妥協空間。

按往年，現已是第一波春節加班機位開賣時段，雖說兩岸民航局仍積極溝通，但民進黨政府已陷入堅持下去也不是，選擇妥協也難找到自圓其說的理由，隨著明年春節腳步進逼，要是再開天窗，今年春運的窘境恐怕又得再次上演。