回顧／兩岸M503航線爭執不下　到底誰卡誰？

▲我民航局發函給國內外航空公司不宜使用陸方開通的M503等4航路。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡浩祥／北京報導

今年春節以來，面對M503航線事件，兩岸當局爭執不下，我民航局暫不核准中國東方航空、廈門航空176架加班機。無奈，雙方在航線問題上的堅持，正延續到即將到來的明年春節。

回顧M503事件，始於2015年1月，陸方發布4條新航線公告，經兩岸溝通協調，同意M503實際飛行時往大陸方向西移6浬，並採「由北向南」單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，另3條航路不啟用，何時啟用經雙方溝通確認。

2016年，民進黨重返執政，直到今年1月初，大陸民航局片面開通M503南向北飛，及W121、W122、W123等3條延伸航線，理由是為緩解東南沿海交通。

國際航空組織（IATA）也就M503航線一事回覆，M503航線已於2015年3月起投入使用，並不是新航線，且已經國際民航組織（ICAO）批准，相關運行技術措施和應急程序均已到位。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

面對陸方片面開通航線，我民航局痛批，「陸方不顧誠信，片面啟用503南向北及三條延伸航路，造成嚴重的飛安風險，事後卻以旅客權益為託辭」。

談及東航、廈航的暫不核准航班舉措，主管兩岸事務的陸委會更撂話，「航線問題事關飛安、國安及民眾權益，政府沒有任何妥協、讓步空間」、「已是最輕微處分」。

國台辦則回擊，M503航線「完全是大陸民航空域管理工作，台灣方面應正確看待，不要藉機做文章、干擾或破壞兩岸關係」。

M503航線事件發生迄今，從雙方各自指責，到拒核准航班，權益影響最大的，還是往返兩岸的台灣民眾。