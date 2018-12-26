慎入！鏟雪車失控衝進公車站　等車女慘遭「切成兩半」

▲畫面驚悚請斟酌觀看。

國際中心／綜合報導

俄羅斯遠東地區（Russian Far East）發生一起驚悚車禍！一輛鏟雪車在行駛途中疑似失控，就直接朝著公車站的人群撞去。一陣慌亂之中，其中一名女子因為閃避不及，身體當場慘遭鏟雪車「切成兩半」。整起恐怖過程也全被後方車輛的行車紀錄器拍了下來。

據英國《鏡報》報導，這起意外發生在堪察加彼得巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatky）。從行車紀錄器畫面可以看到，14日下午4點10分左右，一輛鏟雪車在大街上鏟雪，正準備橫越馬路時，卻突然越駛越偏，最後失控直接朝著街口公車站的方向暴衝。等車的人群見狀急忙閃避，然而其中一名43歲女子因為來不及逃開，直接被鏟雪車推向一旁購物中心車庫的牆壁，強大撞擊導致她的身體當場被切成2半，上半身瞬間掉落下來，畫面相當驚悚。





▲ 鏟雪車失控朝一旁公車站撞去。（圖／翻攝自《每日郵報》）



「我當時人就站在附近，這真的是一個非常可怕的景象。」一位目擊者透露，當這名女子身體被切成兩截後，她還一度痛苦的在地上呻吟，不過沒過多久，就因為傷勢過重，在現場死亡。

事後，肇事的33歲的鏟雪車駕駛已經立刻接受警方進一步調查，不過他卻供稱，自己不清楚為什麼車輛會突然間失去控制。

▼ 等車的43歲女子當場遭「分屍」慘死。（圖／翻攝自《每日郵報》）