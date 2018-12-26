曖昧郝龍斌？游淑慧反嗆政治操作：基隆住處現在是發霉倉庫

▲台北市議員候游淑慧 （中）。（資料照／記者楊佩琪攝）

記者賴于榛／台北報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆與他的前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密，時常赴基隆住處，或是單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶更會避免同時上下車。對此，游淑慧受訪時不滿指出，週刊報導將公開吃飯或是鬧區上下車加入太多旁白，並解釋郝龍斌在基隆的住處現在是發霉倉庫，她僅是回去拿一些市政資料，「如果想看，可以帶大家去看發霉的倉庫」。

游淑慧說，週刊拍到的飯局就是公開吃飯，上、下車地點也都是鬧區，「我就是背著背包上車下車」，更說她與郝龍斌共事20年，這些都是平常互動，但被太多旁白，原因就是因為她是女生，在市議員宣誓後才被爆料，質疑有政治操作

至於週刊拍到五月一日活動後兩人單獨同車，游淑慧更解釋當時車上是有三個人，第三人是一個台大教授，但週刊卻刻意避開第三人。

基隆住處的質疑，游淑慧則無奈地說，那是郝龍斌當時競選基隆市長的住處，選後主要堆放市政資料、競選文物，現在可以說是發霉倉庫，那日她僅是回去拿一些市政資料，還說「如果想看，可以帶大家去看發霉的倉庫」。

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