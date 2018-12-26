郝龍斌「龐德級身手」！大街急迴轉防跟拍　車內換位避同框

▲游淑慧開著郝龍斌的車載郝回黨部，到達黨部後，郝龍斌展現好身手，直接在車內換位到駕駛座。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 國民黨副主席郝龍斌與新科北市議員游淑慧，遭本刊二度直擊在沒人住的基隆郝宅約會，並多次在高檔餐廳、飯店吃飯、喝下午茶，本刊跟拍過程中發現，郝平常有司機，但若與游單獨同車，不論誰開車，絕不會在同一地點一起下車。 本刊也曾直擊，郝還會在游從駕駛座下車後，直接從副駕駛座爬到駕駛座開車，在車內「移形換位」的動作顯然相當熟練，為了測試有無被跟拍，郝駕車時，也會不時在馬路上忽然來個大迴轉，駕車跟擺脫跟監的身手，都有一定的警覺性。

以5月1日聲援挺管記者會行程結束後，郝龍斌與游淑慧又一前一後往停車場走去。這次，換游當司機，她從郝座車的駕駛座上車，郝則貼心地站在車前指揮，游將大型休旅車順利開出停車格，郝便坐上副駕駛座，往基隆方向前進。

下午1點59分，車子開進信義花園社區地下停車場，直到4點39分開出時，本刊清楚直擊，開車的人依舊是游淑慧，郝龍斌則坐在副駕駛座。

車子開回台北市的國民黨中央黨部，游淑慧從駕駛座下車並關上車門，但郝龍斌並沒有下車，而是在車內大費周章地從副駕駛座爬到駕駛座，顯然郝不想被人看到他與游同車。游下了郝車後，走回自己的紅色休旅車，2人一前一後開車各自離去。

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