游淑慧：與郝龍斌共事20年坦蕩蕩　到郝住處遭跟拍只因我是女生

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者季相儒攝）

記者賴于榛／台北報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆與他的前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密，時常赴基隆住處，或是單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶更會避免同時上下車。對此，游淑慧透過臉書表達考慮提告，並強調報導中她和郝龍斌的互動都是公開的，她與郝龍斌也沒有遮掩，反嗆媒體用了半年以上的時間跟拍，「可曾拍到任何一張我和郝副主席曖昧的肢體或親密舉動嗎？」

游淑慧全文：



我知道，今天的不實報導出來，別人會用什麼眼光看我和郝副主席。

但我最難過的，不只是我和副主席的名譽受傷，而是我們超過20年的家人情誼，被如此的扭曲。

但，該説的話，還是要説，坦蕩蕩，信或不信，只能由人！

全篇報導包含照片和影片，只有單純的上車、下車、和吃飯，所有的互動都是公開的，#我和副主席也沒有遮掩。

而其他內容文字、旁白都是媒體自行揣測，標題也相當惡意與誤導；我要和葉慶元律師商量，#是否要提告。

第一，基隆房舍，目前郝副主席是當做類倉庫的使用；存放著許多基隆立委選舉後和離開市府後的資料、物品；他有東西要找、要給我，我就陪他去，就這麼單純。

事實上，陪郝副主席去基隆房舍整理物品的不只有我，#而且兩次相隔7個月。而狗仔既然盯這麼勤，我相信也不至於沒看到也有其他人陪郝副主席；但只挑我，只有一個原因，我是女生。

第二，是的，我是女生。但我和郝副主席共事20年，他既是我的老長官，我也一直把他當像是父親一樣的角色看待，這中間既有公誼，也有私誼。我很遺憾，該傳媒用了許多擦邊球的影射，要把我和郝副主席的關係帶進曖昧的想像去。

第三，而即便狗仔用了半年以上的時間跟拍我和郝副主席，我也要問問該媒體，#可曾拍到任何一張我和郝副主席曖昧的肢體或親密舉動嗎？

全篇報導包含照片和影片，都是單純的上車、下車、和吃飯，5/1日的聲援活動，是在公開場合，同行的其實還有另外一名退休台大教授，我們三人同車，報導卻刻意省略；而所謂的餐廳用餐也都是在公開場合，坐在大堂之上，#全部都是公開平常的互動。就憑這樣的看圖説故事，就要殺人名譽？公道嗎？

我還是要説，我和副主席是工作團隊、也是親人，坦蕩蕩、無不可告人之事，這個操作不管存有什麼政治目的，我都會正面迎戰。

#公開透明毫無遮掩

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