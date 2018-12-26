2度直擊！郝龍斌曖昧女議員　基隆住處獨處3小時

圖、文／鏡週刊

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌從政以來，一向給人愛妻、愛家的好男人形象，但本刊接獲爆料，指郝與貼身女祕書、剛當選台北市議員的游淑慧關係緊密。本刊多次直擊，郝與游明明在台北有辦公室，卻經常捨近求遠，遠赴郝的基隆住處約會，每次獨處都在3小時左右，2人還經常單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶。為了避嫌，郝與游見面時，不僅會把車停在遠處，也會避免同時上下車，似乎擔心同車約會被人發現，行蹤十分隱密。

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▲2018.5.1 16 : 39 首次郝宅約會直擊 游淑慧開車載郝龍斌到基隆郝的住處約會約近3個小時，車子駛離時，已是傍晚時分。（圖／鏡週刊提供，下同）

12月9日上午9點多，國民黨副主席、前台北市長郝龍斌的銀色大型休旅車，從台北市士林家中出發，由於這天是假日，郝龍斌的司機沒上班，他親自開車到天母東路附近的一間髮廊剪髮。10點多，頂著剛剪好的清爽髮型，郝龍斌神采奕奕地上車，不到20分鐘就回到家。

▲郝龍斌自行駕車。

本刊直擊，中午過後，郝龍斌的車再度駛出，先在福林路忽然大迴轉，開往內湖轉入星雲街後，先停在路邊，等了好一陣子，才又繼續往前方巷弄駛入，不久，車子再度停了下來，這時，一名打扮休閒，身穿淺色外套、牛仔褲，背著後背包的女子，熟門熟路地打開車門坐上副駕駛座，原來，這名女子正是新科台北市議員游淑慧，也是跟隨郝多年的貼身祕書。

▲郝龍斌駕車抵達游淑慧住處附近，確定游走出大樓後才把車子開到樓下。

游淑慧上車後，休旅車從成功交流道開上高速公路，一路往基隆前進。下午1點13分，車子開進基隆東信路山坡社區「信義花園」地下停車場。本刊調查，郝龍斌3年多前頂著「前台北市長」的光環到基隆參選立委，為了展現落地深耕基隆的決心，當時就在該社區買了一戶房子，還曾高調地舉辦入厝茶會。

▲郝龍斌與游淑慧一路從台北開車到基隆郝龍斌的住家。

郝龍斌帶游淑慧到基隆住處，一待就是3個小時，直到下午4點17分，休旅車才從停車場開出，往台北的方向前進。傍晚5點多，車子停在忠孝復興捷運站路邊，游獨自一人下車，郝隨即開車離去，結束這天獨處約會行程。

詭異的是，郝龍斌與游淑慧明明都住台北，郝在敦化北路也有辦公室，2人卻捨近求遠，跑到郝在基隆的住處，還停留了3小時。當天2人究竟做了什麼？郝太太是否知情？2人的關係僅止於長官、部屬？格外引人好奇。

▲郝龍斌的座車一路回到台北，很詭異地讓游淑慧在捷運忠孝復興站先下車。

事實上，郝龍斌與游淑慧不只一次到郝的基隆住處約會，今年5月，2人同樣也是利用假日約會模式，開車到信義花園社區，待了約2個半小時。

針對與郝龍斌2度赴基隆郝宅獨處一事，游淑慧表示5月那次她忘了，12月那次是去拿台北市政府的資料，每次都有正當理由。

游淑慧強調：「基隆郝宅的功能就像倉庫，我與郝市長共事20年，他就像我爸爸一樣，希望外界不要有不正常的聯想，因為這會讓我感覺很噁心。另外，我懷疑相關爆料背後有政治目的，否則為什麼要在我就職第2天報導此事。」本刊另致電、傳簡訊給郝龍斌查證，但至截稿前均未獲回應。

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