郝龍斌就像爸爸「很溫暖」　游淑慧擬提告：要搞就來搞

記者徐政璿／台北報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆與他的前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密，時常赴基隆住處，或是單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶更會避免同時上下車。游淑慧26日也現身受訪表示，對他來說郝龍斌就像爸爸一樣，「所有認識他的人都知道，他是很溫暖重情義的人」，因此他不排除對週刊提告，「要搞就來搞」。

游淑慧表示，郝龍斌就像他爸爸一樣存在，週刊的報導都是片面自己的解讀，郝龍斌把他在SOGO人潮人往的地方，「他不是把我放在暗巷裡面耶，我下車去買東西，他在那邊讓我下車，那不是一個沒有人的地方，不是一個見不得人的地方，那是一個公開場合，中央黨部前面也是人來人往的地方，我沒有任何遮掩」。

郝龍斌得知後的反應？游淑慧說，「他的反應有點好笑，昨天媒體打給他，我跟他報告這件事，他的第一個反應是，拜託我都幾歲了，你是我女兒耶，這就是我們的反應」；她接著說，如果面對一男一女一定要影射男女關係的話，「我覺得很可憐」。

游淑慧說，她跟郝龍斌共事20年了，這個感情不是很正常嗎，「第二個你要考慮好副主席的年紀欸，他真的是我爸爸的年紀欸，這樣不會覺得太過分了嗎？我昨天才會跟週刊說，這樣的比喻讓我很不舒服」。

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）