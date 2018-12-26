直擊！郝龍斌陪老婆吃肯德基　卻帶游淑慧吃「教父牛排」+飯店下午茶

▲郝龍斌與游淑慧曖昧舉動不僅於基隆密會，二人還被本刊多次直擊常一起到高級餐廳吃飯、喝下午茶，對比郝帶太太吃速食店、買蛋糕，郝對游似乎大方不少。

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，4月28日下午，郝龍斌與太太到台大附近的教會參加一場告別式，結束之後，夫妻倆就近在旁邊的肯德基用餐，十分平民。不過，6月1日晚間，郝卻與游淑慧到台北市大直的「WOK臥風閣」餐廳共享高檔晚餐。

▲2018年4月28日16：26，郝龍斌與太太高閬仙今年四月曾共赴在台大附近教會舉辦的告別式。

▲2018年4月28日16：56，告別式結束後，郝龍斌與太太就近在旁邊的肯德基用餐，作風十分平民。

WOK臥風閣是「教父牛排」體系唯一的中菜餐廳，主廚是曾為前總統蔣經國做菜、有軍中御廚之稱的鄧新鐘師傅，主打江浙傳統手路菜融合西式廚藝的「新派中菜」，基本雙人套餐定價為1,960元。

6月1日晚間6點半，游淑慧獨自開車來到WOK臥風閣，將車停在路邊後，隨即進入餐廳，和已經在裡面等候的郝龍斌會合。二個人邊吃邊聊、有說有笑，直到8點多才離開。出了餐廳之後，郝先坐進游的紅色休旅車副駕駛座，游才緩緩出現接著坐上駕駛座，二人同車離去。

▲2018年6月1日20：14，共進晚餐後，郝龍斌先上游淑慧的休旅車，游隨後開車門坐上駕駛座。

另一天，6月18日上午，郝龍斌先與太太一起到台北市石牌榮民總醫院探病，結束後繞到附近的「紅葉蛋糕」買糕點回家。當天下午，郝卻獨自開著太太的BMW轎車到大直的五星級「美福飯店」與游淑慧共進下午茶，直到傍晚5點才開車離去。