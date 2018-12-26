深夜用Google欣賞萬里長城　山林中驚見「5個大字」…網嚇到

▲北京慕田峪長城，出現「忠於毛主席」大字。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／綜合報導

近日有網友用Google地圖瀏覽中國大陸的萬里長城，意外發現在山林中隱約出現5個大字，放大才發現原來寫得是「忠於毛主席」，讓網友直呼新奇。事實上，這5個大字在慕田峪長城邊已有數十年歷史，陸網友猜測是文革時期的「作品」，但具體作者是誰已經不可考。

網友在臉書「爆料公社」社團分享圖片說，因為半夜睡不著覺，無聊打開手機逛逛Google地圖，欣賞美麗的地質景觀時，滑到萬里長城下方就看到「忠於毛主席」這幾個字。從圖片可見，這幾個字書寫的不算工整，但字體頗大，因此能用衛星拍下，出現在翠綠山林中頗為突兀。

其他網友紛紛留言說，「蠻酷的」、「怎麼弄的」、「好狂」、「世界真的什麼都有」、「字就不能寫好點嗎」；另有網友指出，這幾個字應該是在北京附近的慕田峪長城段，並附上圖片佐證是確有其事，並非P圖。

事實上，這幾個字過去也曾在微博上掀起一陣討論。大陸網友指出，這應該是文革時期的民眾所作，確切作者已經無法考證。

▼大字出現在北京懷柔區慕田峪長城旁，確切座標為40.449773, 116.548587。（圖／翻攝Google地圖）

