大陸個稅改革擴及台胞　福建加速落實有助台企吸引人才

▲個稅起徵點調高，有助台企發展。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸10月進行個人所得稅改革，將起徵點從3500元調高至5000元人民幣，有6000多萬納稅人因此不用繳納個所稅，相關規定近期也擴及台企台胞，福建省稅務局個稅處表示，依照相關規定，只要是在一個納稅年度內在境內居住累計滿183天的台胞，都可按居民納稅人的標準享受同樣的專項附加扣除優惠政策。

泉州市稅務局日前聯合泉州市台資企業協會，在當地台商投資區舉辦「個稅新政進園區」宣講活動，向台企及台青解讀新政策。依照相關規定，公司員工可享受新稅法的專項附加扣除，享受優惠後的個稅扣除水平將明顯高於5000元起徵點。

根據新華社報導，泉州億達家用電器實業有限公司負責人陳淑慧表示，個人所得稅新政的出台，將進一步增強企業吸引人才的信心，也給台資企業帶來了加快創新發展的機會，「這有利於我們留住人才，對公司穩定健康發展有積極影響，相信以後將會有更多台胞來大陸就業創業。」

泉州市台商投資區稅務局局長林保成指出，當地辦稅服務廳已設置「台企台胞辦稅綠色通道」，進一步方便台企、台胞申報辦稅，「稅務部門還將加大力度走訪企業，擴大宣傳，把個稅大禮包落實到納稅人手中。」