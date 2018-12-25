割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞人增至8死！

▲福建公車挾持撞人事件，增至8死22傷。（圖／翻攝FM1007福建交通廣播）



大陸中心／綜合報導

報復社會？大陸福建省龍巖市一名男子，疑似只因與公家機關有「辦證糾紛」等瑣事，竟持刀殺人後，又劫持公車在路上橫衝直撞。當局最新消息證實，目前死亡人數已升至8死，另有22人受傷。

根據《新京報》報導，龍巖市新羅區一間商家的目擊者表示，25日下午3時20分左右，一輛35路線公車先撞向一輛轎車，再連續衝撞一部計程車和三輛摩托車。目擊者回憶，他看到公車上空無一人，撞擊發生後一名男子從公車裡下車，手中拿著3把10多公分長的尖刀，「刀上還有血跡」。

據了解，35路公車是當地重要的公車路線，行經全市主要醫院、商業街、體育中心、市政府和學校等公共場所。龍巖市警方下午證實，確實有發生挾持公車撞擊車輛事件，犯罪嫌疑人已經被捕。

央視新聞晚間引述龍巖市政府最新消息，現場進一步搜救證實，事件已經造成8人死亡、22人受傷，其中一名傷者尚未脫離生命危險，其餘人則生命跡象平穩。公安機關初步偵查，挾持公車的嫌犯邱姓男子現年48歲，無業，與當地居委會幹部有積怨。

公安機關表示，事發當天，居委會幹部的邱男家中，為其父親拍照辦理優撫證事宜，雙方卻因故產生口角。邱男竟憤而持刀殺人，接著又挾持公車在路上撞人。案件具體情況有待進一步調查。

另據《華西都市報》「封面新聞」報導，嫌犯在鬧市中橫衝直撞2公里才被逼停；有目擊者稱，事發之前，嫌犯先拿著2把大約20公分長的西瓜刀，闖入社區居委會辦公室行兇，將居委會主任當場殺死，並將一名警員割喉。