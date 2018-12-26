車門沒鎖！時髦女鑽後座「尬賽3分鐘」　車主怒：害孩子隔天沾滿身

▲車門沒鎖，女子偷偷鑽入後座拉屎，河南鄭州。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

廁所才離這裡3分鐘耶！大陸河南鄭州一名男子氣憤表示，23日晚間將車停放在車位後因為沒有鎖門，竟遭另名打扮時髦的年輕女子闖入，還在後座留下大坨的稀糞便，害得隔天孩子上車時一時不察沾得滿身臭糞，就連妻子也不小心沾到了一些。目前男子已經報警，態度也趨於緩和，表示能夠理解人有三急，希望至少女子能夠出面認錯、改過就好。

綜合陸媒報導，男子表示，由於汽車的遙控鑰匙電力不足，有時候按下按鈕後會無法確實鎖上車門；當晚他返家後將車停妥，按下遙控器後也沒檢查車門到底有沒有鎖上，就這麼上樓休息，豈料隔天再度上車時後發現後座滿滿的全是稀泥般的排泄物。

「我孩子直接到車上了，然後弄得身上、鞋子上全都是屎，好多！我愛人（妻子）身上不知道怎麼也蹭上了！」男子氣得調閱監視器查看，這才發現23日深夜23時31分，有名打扮時髦的女子站在車旁左右張望，接著逕自打開車門鑽進後座，過了約3分鐘後才裝作若無其事地離去。

男子不解地說，停車場附近就有一處公共廁所，且距離停車地步行大約僅有3分鐘的路程，難以理解為何女子要鑽入他的車內「方便」，「從視頻上來看，她打扮得還挺時髦的，紮個小丸子頭，還穿著帶毛領的長衣服。」

男子無奈地說，人有三急也不是不能理解，且女子還選擇鑽入車內拉屎，「這說明這位女士還是有羞恥心的，不然你怎不在草地上拉？還特地跑到人家車上拉，這說明你有羞恥心，害怕被人家看到。」

「這種行為很不好！」男子表示，現在已經向當地派出所報警了，民警也說這樣的行為是可以依法拘留的，「但大家人人都有犯錯的時候，真是憋不住了、上車上了，也可以理解，我希望她主動出來承認個錯誤，能夠改過就好！」

▼車內後座滿是女子留下、稀泥般的惡臭排泄物。（圖／翻攝微博）