定調管中閔接任是「意外事件」　綠營嘆：選後想求穩定一點啊！

▲台大準校長管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

記者賴于榛／台北報導

教育部長葉俊榮24日「勉予同意」準台大校長管中閔聘任案後，25日就請辭獲准，外界傳出這是協助府、院「清理戰場」，葉俊榮是「犧牲打」。對此，政院人士否認，強調如果有這樣的陰謀，第一時間院長也不會用「審慎研議」的簡訊勸阻，且此案輿情蒐集時都還是會討論到，可始終沒有個定案；黨政人士則無奈表示，九合一大選後當然是想求穩定一點啊，直言這次真的是「意外事件」。

賴清德25日中午約談葉俊榮，會後行政院秘書長卓榮泰召開記者會指出，葉俊榮當時自備書面辭呈，賴清德會後就簽上「勉予同意」准辭；至於為何火速讓葉俊榮走人，卓榮泰表示，關鍵是簡訊，他說葉俊榮回報給院長的過程應該可以更謹慎，簡訊很通用，但當院長說審慎思考時，「他（葉俊榮）應該要把審慎思考的結果再回報（院長），基本的要求在這裡」。





▲教育部長葉俊榮請辭獲准。（圖／記者張榮恩攝）

行政院因為葉俊榮沒回簡訊火速拔官，外界傳出這是葉俊榮為了協助府、院「清理戰場」，才使出「犧牲打」，政院人士否認此事，強調如果有這樣的陰謀，第一時間院長也不會用「審慎研議」的簡訊勸阻，基本上管中閔案實質性問題都是教育部處理，政院是在此案輿情蒐集時都會討論到，可始終沒有個定案。

管中閔案已經讓行政院賠上三個教育部長，政院人士指出，以惜才的立場當然是很無奈與不捨，可「突發事件」就是得解決，並透露葉俊榮辭職的心也很堅定，會議中一見到院長，還沒講兩句話，問候完、握手後就很自然把辭呈遞了出來。

黨政人士則無奈表示，九合一大選後當然是想求穩定一點啊，直言這次真的是「意外事件。