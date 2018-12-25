蔡英文給國軍3大任務：從軍不是浪費時間！也不會犧牲家人

▲總統蔡英文出席國軍將領晉任典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日出席國軍將官晉任典禮時，賦予3大任務，包括「務實創新」、「強化整體國防」與「保家衛國」，同時也強調，過去軍人留守營區，犧牲跟家人共處，未來一定要創新管理模式，「讓從軍的官士兵不用為了保護國家，卻保護不了自己的家」。

首先在「務實創新」的部分，蔡英文表示，大家都非常了解台灣現在面臨複雜的情勢環境，中共在區域周邊的行動不僅試圖削弱台灣主權，更影響區域和平穩定秩序，而國軍是鞏固國家安全的核心，挑戰越是嚴峻，守護國家區域安全的決心就必須更加堅強。

蔡英文表示，建軍與用兵也要視為「創新」，而治軍及練軍則是「務實」，她要求現場的將官們身為最核心的幹部，從今天起必須領導幕僚及下屬，以務實創新原則打造可恃戰力，建立下一代國軍的發展基礎。

第二點在「強化整體國防」部分，蔡英文表示，面臨新型態的安全威脅，不僅是來自境外傳統軍事行動的威脅，更透過非軍事性的手段、滲透、假訊息傳播，意圖分化國人、傷害國家威信，甚至對民主價值造成傷害。

蔡英文指出，她相信社會大眾團結一致就是最厚實的資源，國軍與社會本來就是一體，國防建設是社會發展動力，而社會發展也可以挹注國家戰力，所以要更堅定的推動國防自主，也要提升國軍官兵素質，讓武器裝備的採購可以帶動國內產業升級。

在第三點「保家衛國」方面，蔡英文強調，這是最重要的任務，過去國軍為了達成任務時常留守營區，犧牲跟家人共處的機會，而今天晉升將官過去承擔的辛苦，「一定要透過創新管理模式，讓從軍的官士兵不用為了保護國家，卻保護不了自己的家。」

蔡英文強調，國防部未來要精進行政管理，讓大家了解，從軍不是時間的浪費，也不會犧牲家人，而是志業的實現，讓從軍的每一個人有守護社會的決心，更能發揮所長、翻轉人生。