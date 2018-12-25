倉促拔葉俊榮教育部長遺缺誰接？　行政院：還不確定

▲ 葉俊榮 。（圖／教育部提供）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日「勉予同意」管中閔接任台大校長，25日下午他遞出辭呈，行政院長賴清德也「勉予同意」火速准辭。而教育部長的遺缺該由誰來接任，行政院方面表示，目前還不確定。

行政院下午召開記者會說明葉俊榮請辭，秘書長卓榮泰解釋，葉俊榮今日受訪已經表達不戀棧的意志，因此政院也清楚兩位見面就是要談這件事情，賴清德還是對葉俊榮過去的表現給予肯定，辭呈部分則是很清楚就做了決定。

至於新任部長人選，卓榮泰說，待找到適當人選後公布，目前按慣例由次長暫代，但院長還沒決定是由誰暫代。

究竟勉予同意管中閔聘任案是否為葉俊榮個人決定？卓榮泰強調，那是葉俊榮的權責，行政院都尊重，更表示其實教育部權責就是可以針對內容做決定，只是時機應該要告訴行政院，免得重大政策在實施時，部裡面發出去，行政院卻不了解。

卓榮泰指出，教育部已經行文到台大，教育部人事處長陳焜元表示，管中閔1月8日起就任；台大主秘台大主任秘書李心予也表示，目前一切都在進行中。管中閔證實台大已收到公文副本。

葉俊榮請辭獲准後，已經是管案以來換掉的第三個教育部長，先前包括潘文忠、吳茂昆都沒能解決此案，而勉予同意管中閔上任的的葉俊榮則是火速被拔官。

▲行政院秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka說明葉俊榮請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

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