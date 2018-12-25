30號颱風「帕布」最快周四生成擾跨年！　連假全台濕涼高山可能下雪

▲陳伊秀表示，熱帶低壓有成颱機率，估周日、下周一進入南海。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

「帕布颱風」恐擾4天跨年連假！中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於帛琉東方近海的熱帶性低氣壓最快周四（27日）下半天、周五（28日）有增強為颱風的機率，且周日（30日）起到元月2日4天受到水氣影響，全台都有雨。氣象局也說，周日、下周一（31日）若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。氣象專家吳德榮則表示，南海擾動擾跨年。

陳伊秀受訪時表示，今天（25日）白天有空檔，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，大台北、花東地區有零星降雨，其他地區多雲、多雲到晴；大台北晚間有點水氣、飄點雨，桃園以南白天和晚間天氣沒什麼差別。她說，清晨各地低溫18到20度，平地最低溫出現在淡水的17.6度、宜蘭17.8度；白天北部高溫估23、24度，中南部、花東約25到28度。

▲▼熱帶低壓發展中恐成颱。

氣象局觀測，目前在帛琉東方近海有一個熱帶低壓，向西北移動，時速15公里。陳伊秀表示，有成颱機率，最快周四下半天到周五是關鍵期，估周日、下周一進入南海，屆時位置若偏北，台灣水氣就較多，反之若偏南水氣則沒那麼多，還要再觀察。但她表示，目前預報來看，周日起到元旦2日全台水氣都多。若屆時成颱，將是今年第30號颱風帕布（Pabuk，寮國提供，一種大淡水魚）。

至於周四有另一波冷空氣報到，陳伊秀指出，比周一這波冷，但強度還不至於到達冷氣團，不過因濕冷所以感受較冷。

氣象局提醒，周五、周六（29日）是這波冷空氣影響最明顯的時候，迎風面的北部及東半部地區由於整天雲多、有局部短暫雨，感受偏濕冷，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大；夜晚及清晨最低溫度中部以北及東北部低溫將下探14、15度，其他各地約16、17度。

▼氣象局說，今水氣稍緩，各地舒適至溫暖。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨主要在北部。

氣象局表示，周日、下周一雖冷空氣強度稍減，但由於南方雲系北移，台灣附近水氣明顯增多，因此迎風面地區仍持續下雨，其中北部及東北部整天下雨時間長，中南部天氣則是相較日前轉陰、轉雨；而若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪，整體來說全台皆偏濕涼。

氣象局說，下周二（元旦）至下周四（1月3日）仍為受東北季風及南方雲系北移影響的天氣型態，各地又濕又涼，北台灣整天陰雨，其他各地也有短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，周三（26日）晚起冷空氣再度逐漸南下，氣溫逐漸下降；周五晚至周日晨氣溫降至最低，台北市約可觸及14度左右，有符合大陸冷氣團定義的機率，北台灣沿海、空曠地區降得更低，約在12、13度。

▼周四有另一波冷空氣報到，中部以北低溫下探14度。

▼美國聯合颱風警報中心最新預測該熱帶低壓路徑。（圖／翻攝JTWC／點圖可放大）

吳德榮指出，由於台灣大都在高壓邊緣，低層水氣多，迎風面為連續多雨的型態，故感覺上將會更為濕冷；背風面天氣穩定、多雲時晴，氣溫也會下降，但愈往南受影響的程度愈小。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周日至下周二南海有熱帶擾動發展，無論是否發展成今年最後一個颱風，其外圍環流輸送南方暖濕空氣，與北方冷空氣在台灣附近輻合而產生雲雨帶；除迎風面有明顯降雨，視熱帶擾動的相對位置，有段時間中南部降雨機率會大幅提高，也有明顯降雨。

吳德榮說，模式模擬也顯示，北台灣周日至下周二降雨機率皆很高，天氣很濕冷；但中南部跨年及元旦升旗的天氣，是否正巧遇上降雨機率提高，濕涼微冷的時段？因與熱帶擾動的位置有關有不確定性。