把握聖誕節降雨空檔！周四起一路濕冷到元旦　「跨年夜全台都有雨」

▲周四新一波冷空氣南下，將一路影響到元旦，跨年夜全台都濕冷。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

把握聖誕節天氣空檔！中央氣象局指出，周二三是本周僅剩的降雨空檔，冷空氣強度減弱，迎風面水氣減少，各地氣溫會略回升，不過，周四起下一波更強冷空氣報到，由北到南轉濕冷變天，北部、東北部氣溫下探14度，尤其周日及周一跨年夜，全台都有雨，至少影響到元旦。

氣象局預報員朱美霖表示，周二聖誕節與週三是冷空氣強度減弱，迎風面水氣也減少，僅北部、東半部局部地區有降雨，各地氣溫回升，北部高溫估23、24度，屬舒適的天氣。

周四起，下一波冷空氣南下影響，強度有機會達到大陸冷氣團等級，將一路影響到跨年元旦。屆時，北部、東北部周四起將轉為整天有雨的天氣，中南部則多雲到晴。

▲周四報到的冷空氣恐達大陸冷氣團等級，影響時間長，其中以周五晚至周六清晨最冷。（圖／中央氣象局）

朱美霖指出，預估下波冷空氣最冷時候，落在周五晚至周六清晨，中部以北低溫探14度，中部15度，其他地區則為16、17度。周日、周一加上南方水氣影響，全台水氣增多，尤其北部、東北部迎風面雨量會增加，中南部也會有局部短暫雨，全台跨年夜都濕涼。

天氣風險公司總經理彭啟明則表示，周四開始預期新的一波冷空氣南下，這波冷高壓較為南伸，勢力也較為鞏固，因此持續較久，從周四五六日，到下周連假期間，都將是北部東半部較為陰沉有雨較為濕冷的天氣類型，預期空曠地區低溫可能降到14-15度，都會地區14-16度。

這樣的預測結果，也表示大家期待的跨年及新年，北部東半部的水氣都明顯偏多，恐怕較為濕冷，不是特別寒冷，但戶外活動容易受到干擾，各種戶外活動也建議要先預做準備或調整安排。這時候的天氣風向，也都是典型的東北風，可以做好事前的準備。

另外，氣象局副局長鄭明典在臉書公布氣象局官網推出新產品－氣象隨選平台，他說，這算是鄉鎮預報的進階應用平台，目前先提供年節各項活動的隨選單，以後可以開放自由任意隨選服務。只要進入氣象局官網首頁，有大廣告圖示，也可點選左側選單的氣象隨選平台，手機也可用，很方便就可以掌握各大活動地點的天氣。