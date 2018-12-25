帕布颱風最快周四生成全台雨　「台北101很有可能首次在雨中跨年」

▲12月29日到元月2日有4天連假，許多民眾已經安排好要跨年了。但根據目前氣象預報，全台都有降雨機率。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於帛琉東方近海的熱帶性低氣壓，最快周四（27日）下半天、周五（28日）有增強為颱風的機率，且周日（30日）起到元月2日4天受到水氣影響，全台都有雨。對此，天氣風險公司指出，今年「有機會是近10年天氣較不理想的跨年夜」，且台北101很有可能是第一次在雨中跨年。

陳伊秀受訪時表示，今天（25日）白天有空檔，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，大台北、花東地區有零星降雨，其他地區多雲、多雲到晴；大台北晚間有點水氣、飄點雨，桃園以南白天和晚間天氣沒什麼差別。她說，清晨各地低溫18到20度，平地最低溫出現在淡水的17.6度、宜蘭17.8度；白天北部高溫估23、24度，中南部、花東約25到28度。

氣象局觀測，目前在帛琉東方近海有一個熱帶低壓，向西北移動，時速15公里。陳伊秀表示，有成颱機率，最快周四下半天到周五是關鍵期，估周日、下周一進入南海，屆時位置若偏北，台灣水氣就較多，反之若偏南水氣則沒那麼多，還要再觀察。但她表示，目前預報來看，周日起到元旦2日全台水氣都多。若屆時成颱，將是今年第30號颱風帕布（Pabuk，寮國提供，一種大淡水魚）。

▼陳伊秀表示，熱帶低壓最快周四下半天、周五成颱。（圖／氣象局）

至於周四有另一波冷空氣報到，陳伊秀指出，比周一這波冷，但強度還不至於到達冷氣團，不過因濕冷所以感受較冷。

氣象局提醒，周五、周六（29日）是這波冷空氣影響最明顯的時候，迎風面的北部及東半部地區由於整天雲多、有局部短暫雨，感受偏濕冷，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大；夜晚及清晨最低溫度中部以北及東北部低溫將下探14、15度，其他各地約16、17度。

氣象局表示，周日、下周一雖冷空氣強度稍減，但由於南方雲系北移，台灣附近水氣明顯增多，因此迎風面地區仍持續下雨，其中北部及東北部整天下雨時間長，中南部天氣則是相較日前轉陰、轉雨；而若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪，整體來說全台皆偏濕涼。

▼陳伊秀表示，熱帶低壓有成颱機率，估周日、下周一進入南海。（圖／氣象局）

氣象局說，下周二（元旦）至下周四（1月3日）仍為受東北季風及南方雲系北移影響的天氣型態，各地又濕又涼，北台灣整天陰雨，其他各地也有短暫雨。

天氣風險公司在臉書指出，目前看來跨年前夕將有「南方大量水氣北上」，降雨明顯的時間點大約在周日晚上到跨年夜，不只北台灣，全台各地都可能有些雨勢，有機會是近10年天氣較不理想的跨年夜，如果有安排活動，建議事先準備雨天備案。

天氣風險也整理2009年以來，台北市信義區12月31日有下雨的時段，都不是在深夜的倒數時間，「看起來台北101今年很有可能是第一次在雨中跨年」。天氣風險也說，但距離跨年夜的時間還久，要關注菲律賓東南方的熱帶擾動96W，未來可能逐漸增強向菲律賓後進入南海，而這個擾動正是影響跨年夜前後的天氣系統，變數頗大。

●天氣風險整理2009年以來，台北市信義區12月31日有下雨的時段：

1、2009/12/31 (10:00-11:00) 雨量0.5mm

2、2011/12/31 (02:00-07:00) 雨量3.0mm

3、2017/12/31 (03:00-04:00) 雨量0.5mm

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