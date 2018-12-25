張國洲連任台東市長　強調縣市合作帶動經濟

▲縣府主計處副處長陳宇華擔任監誓人，張國洲市長宣誓就職。（圖／台東市公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市長張國洲連任第12屆台東市長，25日於公所大廳舉行就職及宣誓典禮，張國洲強調，他會與績效良好的公所團隊，努力用心讓台東市變得年輕富裕，把台東市帶入一個嶄新境界，成就更美好、更美麗的新台東。

就職典禮張國洲市長與夫人張淑玲、外孫一同進入會場，典禮由縣府主計處副處長陳宇華擔任監誓人，張國洲市長宣誓就職，就任第12屆台東市長，典禮上張國洲並頒發里長當選證書。

▲張國洲宣誓就職。

張國洲市長就職致詞表示，感謝家人，在他21年從政路上讓他無後顧之憂，全心奉獻給台東市，並謝謝選舉時的「吸票機」-公所團隊，在其連任時交出亮麗成績單，是他連任的最大助力；4年來公所財政餘絀2億3000多萬，會將錢花在刀口上，市長是10萬多市民的大家長，大家不分黨派一起為台東市前進。

施政強調『路要平、燈要亮、水溝要通、環境要好』，這是每一個鄉鎮市公所最基本要做的，張國洲説，過去4年投入相當大的經費，提升市民生活品質，全市鋪設平整道路約有600公里，過去4年已完成近200公里，本屆任期要完成三分之二非常有挑戰性。張國洲將與饒慶鈴縣長採取縣市合作，將未完成的道路鋪設煥然一新，讓遊客感到市區優美的環境帶動觀光。

▲張國洲頒發里長當選證書。

施政與科技結合，公所已完成垃圾清運APP系統及路燈便民系統，市民朋友不用追著垃圾車跑，路燈維修5日內完成，增進服務效率獲得許多市民認同，張國洲承諾與公所團隊會更加努力，不讓大家失望的。

一個美麗的城市須兼備硬體設施與人文藝術，張國洲表示，未來不僅在硬體上再加把勁，甚至於會讓台東市投入人文與藝術，跟建設互相結合，在提升就業人口，帶動經濟，讓台東市變得越年輕、更富裕。