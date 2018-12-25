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苗栗縣長徐耀昌連任就職　盼成為「全民縣長」

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▲縣長徐耀昌在教育部長葉俊榮的監交下，接下印信，完成了交接。（圖／記者黃孟珍攝）

▲縣長徐耀昌在教育部長葉俊榮的監交下，接下印信，完成了交接。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣第18屆縣長就職典禮在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，在教育部長葉俊榮監交下，順利連任的縣長徐耀昌，完成宣誓就職、並接下印信。眾多企業家、與黨內大老到場觀禮，場面隆重盛大。

▲縣長徐耀昌在教育部長葉俊榮監交下，完成宣誓就職 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲縣長徐耀昌在教育部長葉俊榮監交下，完成宣誓就職 。（圖／記者黃孟珍攝）

徐耀昌就職演說指出，過去苗栗最令人擔憂的財務危機，在他上任4年以來，創下18年來首度歲計賸餘，減債38億元，積極做到「勤政務實」，和做好「全民縣長」的角色。

在觀光方面，未來將以「南北攜手躍進、山海共享慢活」為主軸，在海線觀光方面推動「國際慢魚」，讓遊客認識苗栗海洋、漁業，發展竹南、後龍、通霄、苑裡等4鄉鎮的漁港特色，提升觀光人潮，促進地方產業發展。

對於苗栗未來的發展，縣府團隊已擘劃完整具體推動策略，亟需龐大經費支持，才能付諸實踐，特別要藉此機會籲請中央積極重視修正財政收支劃分法的迫切性，重新衡量縣市「創稅能力」與「統籌分配稅」的分配公平性，以期為地方發展注入正能量。

最後徐耀昌也承諾，一定會帶領縣府團隊全力以赴，努力爭取資源，創造苗栗不可取代的價值，達成「建設年年大躍進」、「歲計年年有賸餘」的目標。

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關鍵字：苗栗縣長,就職,全民縣長

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