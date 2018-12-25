案情反轉！50年老同學開房殉情　已婚男疑非自願遭她下藥毒死

大陸中心／綜合報導

香港20日發生一起中年情侶殉情事件，造成1死1傷。據悉，死亡的朱姓男子與受傷的張姓女子原為小學舊識，3年前在他人的介紹下重逢，此後迅速發展成婚外情。警方原本以為，兩人是因為不勘婚外情曝光的壓力才會相約開房服用安眠藥殉情，沒想到25日出現重大進展，警方經調查後發現，朱男疑似是在不知情的狀況下遭到張女下藥同歸於盡，最後卻只有張女獨活。

▲朱男疑似是在不知情的情況下，被女友下藥毒死。（圖／翻攝自張女臉書）

根據《明報》報導，62歲的朱男與59歲的張女19日入住某知名酒店，由於兩人在20日早上遲遲未退房，於是酒店工作人員進門查看，怎知就發現朱男與張女同時倒臥在地，連忙報警處理。據悉，張女的家人在19日就已經將她通報失蹤人口。警方到場後發現，朱男早已沒有呼吸心跳，明顯死亡，而張女則是意識不清，送院治療後雖恢復意識但情緒不穩。

警方深入調查後卻發現，張女雖然留下兩份遺書並交代後事與財產分配，但朱男並未留任何遺書，而警方在案發後詢問多名死者親屬時，也從中得知朱男近日一切正常，相較於張女在臉書上透露死意，近期沒有出現任何尋死意圖。另外，有人向警方透露，張女患有精神疾病，長期服藥，因此警方懷疑，朱男根本就是在不知情的狀況下被餵下摻入安眠藥的威士忌。法醫相驗後認為朱男應該是在深夜12時死亡，但張女卻在凌晨3時更換臉書頭像，十分可疑。