上海自貿區納入臨港　吳清：比原來的120平方公里大很多

▲上海臨港新城滴水湖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

上海自貿區在2013年成立，是大陸第一個自貿區，且近年面積不斷增加，此次是第3次擴區，臨港可能會全部納入，但具體的細節和面積還沒有完全確定。

《21世紀經濟報導》指出，從接近上海市政府人士獲悉，到時候自貿區可能會命名為「自貿試驗區新片區」或者「經濟功能區」，具體還在討論。

香港《南華早報》20日報導，上海市考慮將自貿區擴大到5倍，總面積600平方公里，擴張區域包括「臨港」和「虹橋」。然而上海自貿區相關負責人對《21世紀經濟報導》稱，報導中的資訊或資料有誤，並沒有「擴大5倍」這回事。

▲上海自由貿易試驗區。（圖／CFP）

上海自貿區2013年9月設立，面積為28.78平方公里，在2015年擴區後，擴大到120.72平方公里，包括綜合保稅區片區、陸家嘴金融片區、張江高科技片區、金橋開發片區、世博片區等區域。

習近平11月5日在出席進博會開幕式時發表《共建創新包容的開放型世界經濟》演講，他提及自貿區將代表上海作為經濟中心、金融中心的主導作用。

上海市副市長吳清11月6日也在進博會上透露，關於進一步擴大上海自貿區的範圍，詳細資訊還沒有揭曉，但是擴大的範圍相當大，「比原來的120平方公里大許多。」