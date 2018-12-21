摩拜單車年虧損50億元　胡瑋煒仍樂觀：需求一直會在

▲胡瑋煒被大陸網民批套現15億人民幣沒壓力，當然「站著說話不腰疼」。（圖／翻攝自澎湃）

大陸中心／綜合報導

ofo創始人戴威19日才發出全體員工信表示，「為欠下的每一分錢負責」，對手摩拜單車在近日就傳出裁員，年虧損還高達50億元人民幣（約新台幣220億元）。在輿論熱議共享經濟是否已走入黃昏的時候，摩拜CEO胡瑋煒出面樂觀表示，「這個需求還是會一直存在，已經存在100多年了，從它誕生那天起。」

▲胡瑋煒對共享單車的需求仍舊保持相當樂觀。（圖／翻攝自澎湃）

胡瑋煒19日在《澎湃視頻》中表示，共享經濟的技術和發展對她來說才剛剛開始，相較於過去狂飆年代爆炸式的增長，摩拜現在要透過精細化的經營，把全生命週期做得更完善，讓大家看到共享單車這個行業更加積極的一面。胡瑋煒稱，在過去的7個月，摩拜幾乎沒有投入新單車，「訂單量卻是不斷上漲的」，有更多的用戶購買摩拜的月卡、年卡，成為長期的用戶。

胡瑋煒說，「摩拜要做時間的朋友，慢就是快」，人們在20年之後可能手機都不太用了，但還是會騎自行車，「這個需求會一直存在的」，因為城市裡的尺度一直有分大和小，人們在短程的路途中還是會需要自行車來解決。

▲大量ofo和摩拜單車被棄置空地，宛如一座墳場。（圖／翻攝自中新網）

不過，胡瑋煒的話似乎還需要檢驗，截至20日上午，ofo線上登記申退押金的人數就已經突破1182萬，積欠的押金高達人民幣20億元（約新台幣89億元），而她於2015年創辦的摩拜單車經過3年爆發式成長後，也面臨「鉅額虧損」。2017年12月，摩拜當約收入只有人民幣1.1億元，扣除銷售成本與管理支出，當月虧損竟達「人民幣6.81億元」。

知名網上外賣平台美團點評在2018年4月以27億美元（約新台幣830億元）高價收購摩拜後，胡瑋煒正式轉任CEO。儘管公司在2018年收入大幅成長，虧損的金額卻更大，不僅股票大跌，近日更傳出裁員。

綜合陸媒報導，摩拜年虧損人民幣50億元（約新台幣220億元），對美團已不僅是財報黑洞，每月還要面臨近4億元的折舊攤提，市場直指摩拜是燒錢的「天坑」。有許多大陸網民也在微博留言打臉，批評胡瑋煒已經「套現」沒壓力，「站著說話不腰疼」。