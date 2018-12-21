印度要求60名中國專家離境　莫迪被指「為選舉拉票」太專斷

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▲ 許多民族主義者批評莫迪政府「對中國過於軟弱」 。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

印度外國人管理處近日下達命令，要求60名受邀到印度一間工廠進行指導工作的中國專家馬上離境，理由是「違反其商務簽證的有關規定」。擁有該工廠的企業抗議，認為政府決定太過專斷。

綜合陸媒報導，聘請中國專家的企業是「太平洋網路技術公司」，母公司位於香港。該公司負責人於19日前往孟買高等法院，對印度當局要求離境的通知提出抗議。該公司在上訴書中表示，這些通知極端、不合理且專斷獨行，侵犯了該公司獲得平等待遇和咒常開展業務的權利，因為過去2年接受外國專家的現場指導一直是不可或缺的行業規範。

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

報導指出，孟買高等法院的2名法官將於21日召開聽證會。接到印度當局通知後，雖然簽證仍在有效期限內，但至少有6名中國專家已被迫離境。

當地分析人士指出，印度政府以簽證問題要求離境，法理上來看沒有問題，但「時間點」耐人尋味，12月在印度5個邦的選舉結果顯示，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）領導的人民黨大敗，且不斷有民族主義者批評他「對中國太過軟弱」，為了幫明年的大選拉票，印度政府不排除拿一些小問題來展現對中國的強硬立場。

太平洋網路技術公司稱，其致力於實行莫迪政府提出的「印度製造」計畫，如果這些專家被迫回國，將影響公司業務甚至導致工廠停產。報導稱，這些專家預定要前往該公司的2家工廠，培訓當地工人如何有效操作複雜機器和在生產線上發現機器故障等。