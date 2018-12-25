影／超凍齡！高嘉瑜「8年前後對比照」　網友大驚：完全沒變…

政治中心／綜合報導

擁有甜美外表的「港湖女神」台北市議員高嘉瑜，在2018九合一大選中以3萬2576票順利連任，取得「港湖第一高票」頭銜。台北市議會25日舉辦就職典禮，她在臉書上貼出今年和4年前的就職照片，大嘆「今天心情特別沉重，因爲好多好朋友不能一起努力了」，讓網友大驚「樣子沒改變，凍齡」。

高嘉瑜25日在臉書上提到，「今天是第13屆台北市議員就職宣誓日，相較於前2次就職日，今天心情特別沉重，因爲好多好朋友不能一起努力了。嘉瑜會連大家的份一起，戰戰兢兢加倍努力。」並且hashtag「#8年前、4年前」和「#不變的除了髮型還有初衷」。





▲高嘉瑜PO出8年前、4年前和今年的就職典禮照片，引來網友驚呼「都沒變」。圖為今年就職照。（圖／以下皆翻攝自高嘉瑜臉書）

值得關注的是，在高嘉瑜上傳的3張照片中，第一張拍攝日期是8年前（2010年12月25日）到議會的模樣，第二張為4年前（2014年12月25日）和台北市長柯文哲的合照，最後一張則是今天的就職照，除了衣服、頭髮長度稍有差別外，臉蛋可說是「完全凍齡」，且連續8年都綁著經典公主頭參與就職典禮。

針對高嘉瑜這3張照片，網友們表示「一樣都是公主頭」、「不變ㄉ還有我對你ㄉ愛」、「嘉瑜怎麼都沒變」、「好像大學畢業生」、「太扯了啦！哪有人越活越年輕的」、「怎麼有越來越年輕的趨勢」、「真的都沒變」、「不變的還有顏值，都沒老」。

此外，針對4年前高嘉瑜和柯文哲的合照，網友們瘋狂歪樓稱「一個爸爸嫁女兒的畫風」、「女兒出席老爸博士學位畢業典禮？」、「那一年阿北的頭髮還是黑的」、「美女與阿北...酷」、「柯Ｐ第一次當市長看起來像是學校新生報到模樣」、「正副總統參選人定裝照」。

▼4年前。

▼8年前。