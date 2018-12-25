六都全槓龜！民進黨議長席次「僅拿嘉義縣」　網笑：島嶼輸光





▲全台各縣市議長名單出爐，國民黨一共拿下19席，民進黨僅1席。（圖／翻攝自中國國民黨台北市南港區青工會臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

全台各縣市議會25日舉行議員就職典禮，隨即選出議長、副議長。但議長當選名單出爐後，因為國民黨總共拿下19縣市議長，民進黨僅有嘉義縣議長，比無黨籍席次還要少，引來網友大酸「島嶼輸光」。

最新一屆議長、副議長的結果出爐，嘉義縣議會議長張明達連任成功，但他卻是這次唯一的民進黨籍議長當選人，且民進黨在此次的副議長選舉中，也只有拿下2席，分別是雲林縣的蘇俊豪，以及嘉義縣的陳怡岳，六都全部槓龜。

議長名單被分享到PTT政黑版以後，鄉民們紛紛表示，「全台灣只剩下嘉義縣而已，笑死XDD」、「真D爽，蔡真的是統一教母」、「38％市長跟無黨籍議會，政策怎麼推呢」、「台南也丟，真的很爛」、「島嶼輸光」、「台南真是太可笑了，黨內互打成這樣」、「睡一覺起來發生什麼事= =」、「屏東也輸？」

六都議長、副議長當選名單：

台北市：議長陳錦祥（國民黨）、副議長葉林傳（國民黨）

新北市：議長蔣根煌（國民黨）、副議長陳鴻源（國民黨）

桃園市：議長邱奕勝（國民黨）、副議長李曉鐘（國民黨）

台中市：議長張清照（國民黨）、副議長顏莉敏（國民黨）

台南市：議長郭信良（無黨籍）、副議長林炳利（無盟）

高雄市：議長許崑源（國民黨）、副議長陸淑美（國民黨）

各縣市議長、副議長當選名單：

基隆市：議長蔡旺璉（國民黨）、副議長林沛祥（國民黨）

新竹縣：議長張鎮榮（國民黨）、副議長王炳漢（國民黨）

新竹市：議長許修睿（國民黨）、副議長余邦彥（國民黨）

苗栗縣：議長鍾東錦（國民黨）、副議長李文斌（國民黨）

彰化縣：議長謝典霖（國民黨）、副議長許原龍（國民黨）

南投縣：議長何勝豐（國民黨）、副議長潘一全（國民黨）

雲林縣：議長沈宗隆（國民黨）、副議長蘇俊豪（民進黨）

嘉義市：議長莊豐安（無黨籍）、副議長蘇澤峰（無黨籍）

嘉義縣：議長張明達（民進黨）、副議長陳怡岳（民進黨）

屏東縣：議長周典論（國民黨）、副議長盧文瑞（國民黨）

宜蘭縣：議長張建榮（國民黨）、副議長陳漢鍾（無黨籍）

花蓮縣：議長張峻（國民黨）、副議長潘月霞（國民黨）

台東縣：議長吳秀華（國民黨）、副議長林琮翰（國民黨）

澎湖縣：議長劉陳昭玲（國民黨）、副議長陳雙全（國民黨）

金門縣：議長洪允典（國民黨）、副議長周子傑（無黨籍）

連江縣：議長張永江（國民黨）、副議長周瑞國（國民黨）