高嘉瑜嘆柯P小內閣「有點失望」　藍綠就職搶議長寶座　

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會25日舉辦就職典禮，同時也要選出議長及副議長，國民黨分別推派陳錦祥及葉林傳，民進黨則是推出劉耀仁、林世宗參選，由於國民黨這次在議會拿下29席次，若加上2席新黨並再爭取1席無黨籍支持，席次可望過半贏得議長寶座。民進黨籍「友柯」代表高嘉瑜一早出席就職典禮，談到柯文哲小內閣卻坦言有點失望，但也期待市府未來表現。

第13屆台北市議員當選人總共63席，25日舉行就職典禮，台北市長柯文哲也到場觀禮，當天也將選出正、副議長。國民黨這次在北市議員選舉中拿下29席，若再加上新黨及無黨籍盟友，可望拿下正副議長寶座。但日前時代力量3位新科市議員已經公開表態會支持民進黨的劉耀仁，議長寶座藍綠誰奪得備受關注。

議會就職典禮，友柯和柯黑議員都出席，高嘉瑜一早受訪時談及昨天公布的柯市府小內閣，她說，「我發現有年輕化趨勢還不錯，但也有一點失望，有些很優秀的人才沒有進入名單，但也希望看新內閣表現如何，相信這些人都是柯市長的萬中選一，期待市府表現。」

至於林洲民離開都發局長一職，高嘉瑜不捨表示很可惜，因為對方很用心在市政，更是頭號柯粉，「他的離開讓大家都非常失望」。高嘉瑜也提及，這次的議長寶座之爭，希望民進黨能爭取到小黨及無黨籍支持，她強調，政治本來就沒有永遠的朋友或敵人，如果如同柯文哲所說以人民福祉為第一優先，不同黨籍之間未來還有很多合作空間。

▲高嘉瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）