　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜嘆柯P小內閣「有點失望」　藍綠就職搶議長寶座　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會25日舉辦就職典禮，同時也要選出議長及副議長，國民黨分別推派陳錦祥及葉林傳，民進黨則是推出劉耀仁、林世宗參選，由於國民黨這次在議會拿下29席次，若加上2席新黨並再爭取1席無黨籍支持，席次可望過半贏得議長寶座。民進黨籍「友柯」代表高嘉瑜一早出席就職典禮，談到柯文哲小內閣卻坦言有點失望，但也期待市府未來表現。

第13屆台北市議員當選人總共63席，25日舉行就職典禮，台北市長柯文哲也到場觀禮，當天也將選出正、副議長。國民黨這次在北市議員選舉中拿下29席，若再加上新黨及無黨籍盟友，可望拿下正副議長寶座。但日前時代力量3位新科市議員已經公開表態會支持民進黨的劉耀仁，議長寶座藍綠誰奪得備受關注。

議會就職典禮，友柯和柯黑議員都出席，高嘉瑜一早受訪時談及昨天公布的柯市府小內閣，她說，「我發現有年輕化趨勢還不錯，但也有一點失望，有些很優秀的人才沒有進入名單，但也希望看新內閣表現如何，相信這些人都是柯市長的萬中選一，期待市府表現。」

至於林洲民離開都發局長一職，高嘉瑜不捨表示很可惜，因為對方很用心在市政，更是頭號柯粉，「他的離開讓大家都非常失望」。高嘉瑜也提及，這次的議長寶座之爭，希望民進黨能爭取到小黨及無黨籍支持，她強調，政治本來就沒有永遠的朋友或敵人，如果如同柯文哲所說以人民福祉為第一優先，不同黨籍之間未來還有很多合作空間。

▲高嘉瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲高嘉瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

ET快訊
交換禮物下限NT.50！他掏「2張鈔票」值2500台幣網吐了
17歲少年賣腎換iPhone！7年後帥氣模樣全毀躺床慘況曝光
不斷更新／國民黨奪北市議長寶座　陳錦祥當選議長

關鍵字：柯文哲,高嘉瑜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

韓國瑜：一定辦元旦升旗　要「稍微」提倡愛國主義

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

韓國瑜：一定辦元旦升旗　要「稍微」提倡愛國主義

新北議長／藍營祭出「跑票者」開除黨籍　蔣根煌獲33票順利連任！

不斷更新／全國正副議長選舉　國民黨拿下基隆、台北、苗栗

管中閔赴中兼職爭議　已向監委「無理由」請假

前飼主稱被咬「消毒水狂噴臉」　她收編癱瘓貓：手過去就討摸

高雄市議會正副議長許崑源、陸淑美當選　韓國瑜道賀

宜蘭縣議會也變天！　國民黨張建榮當家

提前得知管中閔案？柯志恩還原葉俊榮來電：會做出勇敢的決定

快訊／國民黨奪北市議長寶座　陳錦祥、葉林傳當選正副議長

苗栗縣議會議長選舉　鍾東錦28票當選議長

5場聖誕大戰接力　主秀詹皇率湖人抗勇士四巨頭

投資人2019年科技股瞄準5G　半導體、網通積極布局

聖誕夜掛襪子！老母竊笑塞「吃土炸彈禮」　高雄妹一打開傻了：打回現實

美國怕啥就打啥！解放軍鷹派嗆：擊沉2艘航母　看美國怕不怕？

神祕學觀藝術　羅丹的未竟之事

「台商回流、資金特赦」房市將回溫？　台經院：僅豪宅與商用不動產！

東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

三井OUTLET新秘密地點曝光！　台中再開一商場搶賺親子財

韓國瑜：一定辦元旦升旗　要「稍微」提倡愛國主義

「鑽火車底」遭拖行肢解！誇張母趕時間搭車　8歲童慘死鐵軌

政治熱門新聞

柯P就職「超極簡風」　15萬搞..

韓國瑜砍花媽政績：輕軌二期一定..

童仲彥體驗色情按摩：哇靠！她真..

Live／韓國瑜就職！　愛之船..

韓國瑜：高雄人流多就抽稅

「神力女超人」白色旗袍亮相　曲..

快訊／韓國瑜就職被爆各局處配合..

一定不會忘記市民託付！韓國瑜就..

韓國瑜搭船就職　柯P連任宣誓5..

綠委怒：給我一個葉俊榮不必下台..

國民黨拿下台中市議會主控權　張..

館長提前一天　賀韓國瑜花架送到

卡管案轉彎任掀政治風暴　卓榮泰..

謝龍介開節目　英文名有玄機

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨奪北市議長寶座　陳錦祥當選議長

台北市議會25日舉辦就職典禮，同時也要選出議長及副議長，國民黨分別推派陳錦祥及葉林傳，民進黨則是推出劉耀仁、林世宗參選。最後結果出爐，由國民黨的陳錦祥當選議長。

接手大巨蛋案　黃景茂：符合契約達到雙贏

「頭號柯黑」王世堅嗆柯：弄走絆腳石大花轎迎遠雄

六都就職典禮花費比一比

陳明文之子入團隊　柯P：他絕對比他爸厲害

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

2019新制上路懶人包

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面