「頭號柯黑」王世堅：我斷定柯文哲總統大選一定出來攪局

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會25日舉辦就職典禮，同時也要選出議長及副議長，國民黨分別推派陳錦祥及葉林傳，民進黨則是推出劉耀仁、林世宗參選，由於國民黨這次在議會達下29席次，若加上2席新黨並再爭取1席無黨籍支持，即次可望過半贏得議長寶座。「頭後柯黑」民進黨台北市議員王世堅就職日就開嗆，痛斥柯文哲拔林洲民都發局長位置，為的就是「大花轎」迎遠雄。

王世堅「頭號柯黑」就職日立刻開嗆，對於議長選舉傳出柯文哲喬人選，他痛斥，柯文哲「一肚子鬼」，「柯市長說的話只能聽聽，本黨的候選人跟國民黨候選人靠自己努力比較好，靠柯文哲喬甚麼？他一向都是騙人的，柯文哲全心全力都在喬大巨蛋。」

林洲民離開都發局長位置，王世堅大罵柯文哲非常可惡，「柯文哲跟趙藤雄一定達成密會決議，大巨蛋兩大絆腳石就是我跟林洲民，林洲民是他們的絆腳石，把石頭搬開了，柯文哲就可以順理成章用大花轎把遠雄趙藤雄搬回來」。

針對高雄市長韓國瑜稱柯文哲若選總統勝選率三分之一，王世堅痛斥，韓國瑜還在蜜月期，有說大話、說瞎話的權利，「他跟柯文哲有一段過去，他都會幫柯文哲造勢，我認為柯文哲有多少聲量他自己一定一清二楚，柯對自己的底細非常清楚、十足投機，我斷定他總統大選一定會出來攪局。」

至於柯文哲的小內閣人選，王世堅酸，不管小內閣是誰都不重要，因為通通都是柯文哲的人頭，「市府真正有權力的只有兩個人，一個是台北市長柯文哲，另一個是地下市長蔡壁如」。

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）