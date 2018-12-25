接手大巨蛋案　黃景茂：安全、符合契約達到雙贏

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市都發局長林洲民遭拔官而在臉書上開火，外界認為是因為台北市長柯文哲在大巨蛋案態度轉變，因此才對歷來對遠雄態度強硬的林洲民開鍘。北市府25日舉行宣誓就職典禮，針對林洲民臉書怒轟自己被逼退，新任都發局長黃景茂受訪低調表示不便置評，大家都為了台北更好，為了大巨蛋好好處理；他也說，會戒慎恐懼，政府是一體的，大家互相協助，以市長的施政理念為目標，這個應該是沒有問題。

針對大巨蛋進度，黃景茂表示，大致上已經稍微了解，但最近兩天會更深入了解，「這是市政府、社會上大家關注的事情，以市長他的目標、以一個最安全的方式，甲乙雙方雙贏 ，要符合契約關係，這樣子的方式達到大家的平衡來處理。」

由於外界認為拔林洲民官式為了讓大巨蛋案更順利，媒體也問到，未來是否會和遠雄妥協？黃景茂說，市府、遠雄雙方有契約關係，大家要好好來談談怎麼樣達到雙贏局面，這也是社會上期待的，「安全也很重要，防災、疏散，怎麼達到一個最安全的標準，也是大家最重視的一個因素」；他表示，後續一月初要開第4次都市設計審查委員會，這中間會再去了解一下。」

而除了大巨蛋案，北市府的公宅議題也備受外界關注。黃景茂說，市長4年內要完成2萬戶公宅，這也是他來這邊要執行的大目標，「目前有些流標，我要來解決，怎麼樣讓更多營造廠來這邊標我們的工廠，我會把台中的經驗帶到台北來。」

媒體也問到，事到任前曾致電林洲民，談了些什麼？黃景茂說，只是說辦公室裝修的問題，「我們都尊重林洲民以往的規劃、裝修，我都沒有變動，我都尊重。」

最後被問到北市府內鬥嚴重，是否有信心勝任？黃景茂強調，會戒慎恐懼，我不會說真的市府有這個問題，大家團結和氣，市長副市長、各位首長，大家都非常好啊，我們是政府是一體，大家互相協助，以市長的施政理念為目標，這個應該是沒有問題。」

▼台北市都發局長黃景茂。（圖／記者徐斌慎攝）