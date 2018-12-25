回絕國外飯店邀約接客委會　徐世勳：在都會區保存客家文化

▲徐世勳接任北市客委會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府25日舉行新任首長宣誓就職典禮，其中，新任客委會主委徐世勳由議員轉戰進入市府內，他表示，北市過去比較少客家議員，自己過去在當議員時期就長期投入客家事務跟活動，如今轉入市府掌管北市客家事務、政策，「我一直很希望說如果能夠在都會區把文化保存下來，身為客家庄長大的人有一種使命感。」

徐世勳過去擔任議員時期就與台北市長柯文哲關係交好，也被認證是「柯家軍」，選舉失利後外界便不斷謠傳徐世勳將入市府任官，如今正式接掌客委會。談到接下該職務的想法，徐表示，自己本來在當議員的時候我也長期投入客家事務跟活動，有感台北市的客家文化有一個斷層，「大概中生代到年輕世代不會講客家話，所以他們對客家文化的認同度就會越來越弱，且聯合國教科文組織也說客語有可能會在幾十年內消失，所以我們一直想在都會區如何保留這樣子的客家文化跟客家語言，我想這是接下來想要努力來做的。」

至於從議員轉任主委？徐世勳說，過去是監督的角色，現在是要投入執行的角色，「過去在議會的時候很多我們會提醒客委會要做的事，或是我們有些想法，我覺得現在我們可以實際來執行，覺得會有些不一樣。」

徐世勳說，柯市長選完幾周後就有來找他聊過，當初主要是針對選舉過程還有，主要也有問我的人生規劃，也有提到包含客委會的部分；他笑說，以前當議員前是在國外當飯店總經理，因此選完後大概有3、4個國外飯店有找他，「那時候有思考到國外工作，所以我就沒有立即的馬上做決定，因為事實上我自己在客家事務上花蠻多時間在投入，北市過去比較少客家議員，所以我一直很希望說如果能夠在都會區把文化保存下來，身為客家庄長大的人有一種使命感。」