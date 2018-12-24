Galaxy S10升級計畫再曝光　快充功率有望增至27W

▲ 三星Galaxy S10預計將有27w的快充技術，圖為三星Galaxy S9、S9+。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

明（2019）年二月下旬，三星（Samsung）即將發布Galaxy S10手機，對它的消息也不斷釋出，近期又有了其中一項升級計劃，即是提高無線充電速度。

根據外媒techradar報導，一名可信的推特用戶 Ice Universe 發推文稱 「三星智慧型手機15w充電將成為歷史」- 顯然是指最新三星手機上使用的無線快充2.0技術。這是其他手機製造商最近大幅改進的數字，目前華為P20 Pro的充電功率為已達40瓦。

目前三星安裝的高通技術的最新版本現在最高可以運行至27w，因此可以預計三星的2019發布的手機有可能達到這個水平或接近它，但仍不確定會採高通技術或是自家技術。

無線充電速度是三星目前在競爭中落後的少數幾個領域之一，因此S10和S10 Plus手機出現時會加入更大功率的快充應用，也相當合理。

距離正式發布僅僅幾個月的時間，外界已經有了很多關於新手機的謠言和猜測。據傳Galaxy S10將有Lite、Edge、Plus三種規格名稱，新的手機很有可能會帶來改進的Infinity-O螢幕、更薄的邊框，螢幕上會有超音波指紋掃描；還有更加進步的相機與「Bright Night」夜景模式，以及Galaxy S10 Plus型號會有後置四顆鏡頭等。

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