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見證大陸改革開放40年　手機產業從「模仿到領頭」

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大陸中心／綜合報導

大陸迎來改革開放40年，《澎湃新聞》以手機產業來分析，40年間大陸改變了什麼、進步了多少。報導指出，大陸手機產業從被海外攻佔市場，演變至智慧型手機出現後的模仿階段，到現在中國手機產業已漸趨成熟能夠獨當一面，與三星、蘋果等大廠商，在西歐這種高度成熟的市場形成三國鼎立的局勢。

▼Motorola。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼motorola。（圖／翻攝自維基百科）

據《澎湃新聞》報導，在改革開放第十個年間，中國第一個TACS蜂巢式網路移動電話系統在廣州投入商用，首批用戶700個；當年Motorola、Nokia、Ericsson等大批國外手機品牌也紛紛進入中國市場。

報導提到，中國人在90年代時手機需求大為提升，1990年時手機用戶僅有1.8萬戶，到了1995年就暴增到了362.9萬戶。但這時中國通訊行業仍還在「補課」階段，華為1987年才剛剛成立，中興也才剛成立深圳研究所，OPPO甚至都還沒出現。

然而，隨著海外品牌的湧入與強烈攻勢，中國手機也逐漸式微；2005年科健虧損、2007年波導手機也利潤狂洩1865%；截至2008年，中國品牌被擠壓至15%的市場份額，熊貓、科健、迪比特退出市場，TCL、波導、中興、華為等也都在困境中求生。

▲▼第一代iPhone。（圖／翻攝自維基百科）

▲第一代iPhone。（圖／翻攝自維基百科）

賈伯斯2007年發布了第一代的iPhone手機，但他的執行長卻在半夜打電話給他說，「你的手機根本沒訊號阿」，後面派來的維修人員也完全無能為力；在很多的消費者看來，第一代的蘋果手機並不完美，應用軟體也很少，只有Google地圖等為數不多的幾樣東西。即便如此，它仍開啟了智能手機的嶄新時代。

幾乎同一時間，「安卓之父」魯賓（Andy Rubin）看完了蘋果的發表會也決定重做自己的手機；第二年聯發科一站式解決方案（Turnkey Solution）發布，提供了完備的晶片、軟體平台及設計，手機廠商只需要購買螢幕、攝影鏡頭等簡單零件，大大降低了手機的製造門檻。

這兩項舉措使中國手機製造商，開啟了一個「肆意生長」的野蠻時代。當時只要國外新手機一上市，「華強北」（深圳市電子商街）的廠商拿到系統之後再稍作改動，貼上自己的商標，用很少的資金就可以投入戰場、參與競爭。據《澎湃新聞》報導，2009年中國山寨手機出貨量達到史無前例的1.45億部，這時中國手機產業也被稱為「組裝工廠」。

然而，「模仿」的情況在2018年真正改變， 上半年華為P20Pro將手機拍照推入三攝時代，OPPO Findx也打破了全行業對蘋果「瀏海螢幕」的跟進，用升降式的「雙軌潛望結構」實現93.8%的行業最高螢幕占比，還實施了首個安卓系統3D結構光技術與人臉支付應用；此後榮耀等手機相繼跟進，大陸手機的工業設計創新一發不可收拾，在螢幕占比上更是全面性地輾壓國外品牌。

大陸手機品牌還追殺到了全球市場，之前國產手機跟外國品牌的較量還主要集中在亞洲、非洲等，如今已經蔓延到了發展更為成熟的歐美市場。根據數據顯示，2018年3個季度華為在西歐智能手機的份額達到了19%，和蘋果、三星形成三國鼎立的態勢，OPPO在歐洲也已進入義大利、法國、西班牙及荷蘭等市場，也在高端市場與蘋果、三星正面交鋒。

此時，大陸手機彷彿又來到了一個起點，目標已經不再是先前的生存與發展，而是「領頭」；要實現這個目標，《澎湃新聞》指出了三個要點，一是抓住AI創新趨勢、5G到來的機遇，加強研發；二是加快國際布局，尤其是歐美市場；三是跟緊萬物互聯步伐。

▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

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