蘋果新專利登場！手機就可測量環境溫度

▲蘋果獲新專利，手機就可測量戶外溫度。（圖／Patently Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Watch 上的第一代溫度感測器主要用於追蹤女性的排卵週期。根據 PatentlyApple 報導，今天，美國專利局公佈蘋果新專利申請，這項專利涉及新型的超音波溫度感測器，能夠測量周圍空氣的溫度或其他環境介質的溫度，例如水、其他液體或玻璃等電子產品外部的材料。

蘋果在專利文件中指出，電子設備往往陪伴使用者進行日常活動，例如步行、通勤、工作、運動等。在某些情況下，使用者可能需要了解周圍空氣的溫度或其他環境介質的溫度。

雖然電子設備可以透過各種網路資源獲取環境溫度和天氣訊息，但這些資訊不一定準確反映使用者所在的確切位置的真實溫度，例如陰涼區域（樹下或陰涼小路）或會影響環境溫度的表面（草地或瀝青路面）。因此，將溫度感測器直接嵌入電子設備中可以更準確地測量環境溫度。

蘋果的這項新專利旨在透過超音波技術直接測量環境溫度。超音波溫度感測器透過測量聲音在空氣或其他介質中的傳播速度來計算溫度，從而獲得更準確的即時數據。這種感測器可以放置在電子設備外殼的凹槽或開口處，並根據需要覆蓋網格或格柵。感測器可以包含任意數量的發射器和接收器（例如PMUT 陣列），也可以使用單獨的超音波發射器和接收器，或使用兼具發射和接收功能的PMUT。

從專利文件中附帶的圖片來看，該溫度感測器可以安裝在Apple Watch 和iPhone等裝置上。專利圖也展示了感測器的工作原理示意圖、溫度和聲速關係圖、空氣密度、大氣壓力強與海拔關係圖以及壓電微機械超音波換能器陣列示意圖等。