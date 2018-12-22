三星導入Bright Night夜拍模式與Pixel競爭　明年S10率先搭載

▲三星Galaxy S10將率先搭載「Bright Nigh」夜拍模式；圖為先前曝光的S10原型機。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

Google夜拍模式「Night Sight」是迄今為止最令人印象深刻且最受關注的版本。而現在，三星（Samsung）也將跟隨Google腳步，正在開發名為「Bright Night」的夜拍功能。

綜合外媒報導，「Night Sight」是Google Pixel系列獨有的拍照模式，很多用戶都想要這種功能。雖然三星的智慧型手機在低光源條件下表現得越來越好，但它們仍然無法與Google Pixel新模式所能達到的效果相媲美。

當然，Google的Night Sight並不是第一個讓三星用戶嫉妒的拍攝模式，無論是華為還是OnePlus，他們所提供的最新智慧型手機也都有類似的模式，更讓三星致力於加入夜拍模式競爭。

▲ Google Pixel 3系列手機以強大夜拍模式著稱。（圖／記者洪聖壹攝）

據XDA-Developers稱，三星可能會為其用戶提供「Bright Night」作為「Night Sight」的競爭對手；根據曝光的代碼，它將允許用戶「即使在非常黑暗的條件下拍攝明亮的照片」。

雖目前仍無法確切地說Bright Night將如何成像，但從Bright Night的代碼來看，這種拍照模式將以拍攝多張照片，並將它們拼接在一起的方式，在低光照條件下獲得更明亮、更清晰的照片。

三星尚未發布有關Bright Night的任何聲明，但根據推測，三星的Bright Night模式將在Galaxy S10上亮相。對於Pixel 3來說，Night Sight已經被證明是一個很好的攝影模式，而Galaxy S10相傳是三星專為攝影愛好者而打造的，因此三星採取同樣的措舉是有道理的。

Galaxy S10預計將在2019年2月下旬公佈。今年早些時候的一份報告顯示，這款手機可能配備了6個鏡頭，這是三星配備Galaxy A9四鏡頭的延伸。

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