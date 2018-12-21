三星S10+曝光　前置雙鏡沿用螢幕打孔設計、實現無邊框

▲ 三星Galaxy S10 Plus渲染圖曝光。（圖／翻攝自YouTube／TechConfigurations，下同）

科技中心／綜合報導

雖然三星Galaxy S10已經洩露了很多細節，但可能更令人印象深刻的Galaxy S10 Plus概念直到現在才曝了光，新的渲染展示了超大型三星旗艦智慧型手機的外觀，配備雙前置鏡頭。

綜合外媒報導，圖像顯示該設備共有六個鏡頭，有四個後置鏡頭與兩個前置鏡頭。前置鏡頭偏離中心位在右上方，並通過螢幕中的缺口顯示；還有6.4吋的彎曲邊緣AMOLED螢幕，可以讓手機幾乎無任何邊框，以實現最大螢幕尺寸。

相機的重要性繼續在後部，那裡有一個帶閃光燈的四透鏡系統。雖然沒有指紋識別器，但可能有配備三星新開發的螢幕下超音波指紋辨識器。

該視頻還洩露的潛在規格，如可能搭載驍龍 855或三星Exynos 9820 CPU，支援8GB的RAM和512GB存儲。

根據之前的外媒報導透露，三星至少會有一款S10手機配有5G功能，而很可能就是這款頂級Plus手機。因此，預計這款手機還將配備一顆3,700mAh的電池，以便能夠跟上所有高速數據傳輸。

這款手機預計會在2019年初公佈，可能最早在1月份在CES上亮相；對此，三星則拒絕發表評論。