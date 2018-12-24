防檢局稱豬瘟罰款8成已繳　黃國昌斥「騙社會」又放假新聞

▲大媽帶豬絞肉入境遭罰20萬痛哭。（圖／取自楊諮宜臉書）

許展溢／台北報導

外國人違規從疫區帶肉類品入境，防檢局依照法令裁罰，立委黃國昌24日憂心問，罰金到底收不收的到，農委會回應，非本國籍人士罰鍰，目前約有8成左右罰金已繳，但晚間黃國昌收到防檢局回覆後表示，果然是罰心酸的，米格魯知道會哭。

▲黃國昌問行政院，農委會放假新聞要怎麼處罰。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌指出，最近收到很多憂心的訊息詢問，就算罰20萬，擺爛不繳怎麼辦？根本沒有實際效果，今天上午舉行記者會針對此事提出質疑，與會的防檢局副組長高黃霖說， 大概有8成左右的罰鍰已經繳納。

黃國昌晚間則在臉書發文提到，農委會動物檢疫組回覆，旅客違反動物傳染病防治條例被裁罰5萬元及20萬元案件的罰鍰繳納情形，從12月18日至23日止，裁罰20萬元的案件有11案，已完成繳納0案。從12月14日至23日，裁罰5萬元的案件17案，已完成繳納2案。

▲又驗出非洲豬瘟病毒！第7例是台中港查獲的大陸豬肉燕皮（圖／農委會提供）

黃國昌表示，「果然是罰心酸的，米格魯知道會哭。結果今天上午記者會還敢騙社會8成已繳納，請問行政院，農委會放假新聞要怎麼處罰？」

防檢局回應，開出的罰單都在各分局，目前還沒有收集統整，且違規日期不同、繳納期限也不同，繳納情形都還需要再統計，法令規定是30天內繳交罰鍰就可以，若沒繳交，後續會進行催繳，預計25日會重新計算，到底實際已收到多少罰款。

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