大陸2019年經濟發展機會　分析師：5G和人工智慧是關鍵

▲5G時代示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中央經濟工作會議12月19日至21日在北京舉行，總結2018年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2019年經濟工作，要如何看待跟解讀此次會議對2019年的經濟定調，以及它將為哪些領域帶來投資機會，專家看好5G、人工智慧、工業網際網路、物聯網等主題。

據《澎湃新聞》報導，中信建投首席策略分析師張玉龍認為，從需求端來看，看好減稅降費提升收入進而提升消費，並認為5G、人工智慧、工業網際網路和物聯網等信息基礎設施是投資的重點，城際交通、物流和市政基礎設施也是投資的方向。此外，擴大對外開放，汽車、金融等行業會進步一實現效率的提升。

張玉龍重點推薦5G、人工智慧、工業網際網路、物聯網等主題，並看好長三角、粵港澳和京津冀的區域性主題投資機會。

▼專家認為，2019年大陸投資重點目標應是 5G和物聯網等。（圖／CFP）

安信證券首席策略分析師陳果認為，人工智慧、5G等科技創新領域存在機會，會議提出，要發揮投資關鍵作用，加大製造業技術改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智慧、工業網際網路、物聯網等新型基礎設施建設。

陳果表示，製造業是中國實現現代化的主導力量，是綜合實力和國際競爭力的重要體現，向全球價值鏈中高端進化，與發達國家之間在產業與技術上呈現既競爭又合作的態勢，尤其核心技術更是要依靠自主創新，要抓住人工智慧、5G等當前新一輪科技和產業變革的機遇。