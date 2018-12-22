5G手機明年推　OPPO何濤安：台灣可能不是首發地

▲OPPO台灣總經理何濤安。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

5G技術即將進入商轉，許多手機終端設備商，如OPPO、三星、華為、小米，以及VIVO皆開始積極地研發相關產品，並預計於2019推出5G手機；不過， OPPO台灣總經理何濤安指出，因為台灣5G釋照速度較其他國家來得慢，因此即便該公司明年推出5G手機，台灣可能也不會第一時間引進。

何濤安解釋，明年OPPO就會推出具有5G技術的終端產品，但是面對世界各國的產品佈局，該公司還是會端視各地的5G技術發展為主；像是台灣因為要到2020年才會有5G頻譜釋照，所以台灣在OPPO 5G產品佈局方面不會是首發地區。

話雖如此，OPPO仍是會端看當地的電信業者需求而定，若是相關業者有5G手機需求，該公司仍會第一時間在台灣提供這一類的產品。而至於屆時是否可能會同一機款，但推出5G跟4G兩種不同的版本，實際情況得要屆時看每一個市場需求方能有所構想。

何濤安強調，無論如何OPPO都會在第一時間就推出5G手機，這也是要告訴消費者，該公司是具有5G技術實力的廠商；但回歸到銷售層面，每一個地區的銷售與否還是要看實際的狀況才能做決定。

除此之外，OPPO面對5G技術要推的不僅是手機產品而已，未來該公司也將在5G物聯網產品上也會有很大的著墨力道。何濤安認為，未來隨著5G技術發展逐漸成熟後，OPPO的周邊產品就會慢慢地豐富起來。