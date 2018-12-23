大陸流動人口總量達2.44億　連續3年下降　

▲大陸流動人口數量已經連續3年下降。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家衛健委22日發布《中國流動人口發展報告2018》，數據顯示，流動人口數量已經連續3年下降，2017年達2.44億，其中1980年以後出生的新生代流動人口占比更是已超過6成。

從2015年開始，大陸全國流動人口規模從此前的持續上升轉為緩慢下降，2015年國家統計局公佈全國流動人口總量為2.47億人，比2014年下降約600萬人；2016年全國流動人口規模比2015年份減少了171萬人，2017年繼續減少了82萬人。

2017年流動人口總量為2.44億人，其中1980年以後出生的新生代流動人口所占比重為65.1%，在新生代流動人口中，「80後」所占比重為35.5%；其次是「90後」，占24.3%，二者合計約占新生代流動人口的6成，「00後」和「10後」的占比分別為19.3%和20.9%。

▼1980年以後出生的新生代流動人口占比為大宗。（圖／CFP）

在居留意願方面，2017年，40.4%的新生代流動人口願意將戶口遷入流入地，83.6%的新生代流動人口計劃今後一段時間繼續留在本地，其中36.6%計劃在本地定居，15.3%計劃在本地居留3到5年，9.2%計劃居留10年以上。

且從數據當中也看到，新生代流動人口作為流動人口的主要群體，表現出對城市社會較好的適應性與較高的融入意願。

調查數據顯示，97.3%的新生代流動人口喜歡現在居住的城市，93.3%的新生代流動人口願意融入本地人之中，73.2%認為自己已經是當地的一員