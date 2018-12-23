大陸人均GDP將近1萬美元　經濟運行總體平穩

▲大陸人均GDP已快達1萬元美元 。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中財辦副主任韓文秀在中國經濟年會透露，大陸今年GDP預計達到90兆人民幣，人均GDP約9,900美元，已逼近破萬元，2018年中國經濟運行總體平穩，穩中有進，全年6.5%左右的GDP（國內生產總值）增長預期目標預計較能實現。

據大陸媒體報導，中央財經委員會辦公室（中財辦）副主任韓文秀出席中國經濟年會時表示，人均GDP為9,900美元，就業方面，今年新增職位1,300萬個，城鎮失業率在5%以內。

他表示，2018年中國的宏觀經濟面臨複雜多變的外在環境，必須精準把握宏觀調控，對經濟運行的短期問題，在需要時作必要調控。

▼ 2018年GDP實際增速約可達到6.5%。（圖／CFP）

據大陸國家統計局數據，2017年全年GDP為逾82.71兆元人民幣，2017年人均GDP為8,819美元，若按此計算，2018年的按年增長率為8.8%，若扣除物價等相關因素，實際增速約可達到6.5%。

總體來看，他認為，2019年大陸發展面臨的環境更復雜，不確定性更大，風險挑戰也更多，同時，經濟發展的潛力、韌勁和迴旋餘地也更大，要堅持辯證思維，保持戰略定力，要堅持必勝的信心，做好應對各種困難和挑戰的準備。