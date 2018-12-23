太犯規！高嘉瑜秀「眼球運動」＋嘟嘴　賣萌學柯P抓頭甜笑♥





▲高嘉瑜PO出個人照，詢問網友喜歡哪張當春聯。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉絲專頁，以下皆同）

政治中心／綜合報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜擁有甜美外型、呆萌親民形象，吸引眾多粉絲喜愛，也在2018九合一大選中拿下港湖地區第一高票。高嘉瑜23日在臉書上貼出4張照片，詢問大家「哪張比較適合做春聯？」引起網友熱烈回應，大喊「每一張都要～」

高嘉瑜23日上午8時傳了4張照片，只見她穿著黃色七分袖V領、綁著招牌公主頭，對鏡頭嘟嘴以及甜笑。根據照片顯示，由於明年適逢豬年，她在其中一張照片中拿著速食業龍頭麥當勞（McDonald）與Hello Kitty的聯名小豬抱枕，還有學台北市長柯文哲的招牌「抓頭」姿勢，以及選前在台北市長落選人姚文智造勢晚會備受討論的「眼球運動」等。

高嘉瑜說，「認真要拍翻白眼照卻拍不出來，因為我真的只會轉眼珠」並且hashtag「#春聯製作中」、「#招牌公主頭」、「#大家喜歡哪張照片放春聯」。

粉絲們則表示，「都好可愛，我也要春聯」、「都好看」、「嘟嘴的那張好！」、「當然是每一張都要～」、「翻白眼～護眼睛～青春無價」、「每張都想要怎麼辦？」、「出桌曆，會想買」。但也有人歪樓「又可以收集表情包了」，以及開玩笑酸38歲的高嘉瑜「妳是阿姨了耶」，引來高嘉瑜親自回覆「口屋」（喔），並附上翻白眼的表情。