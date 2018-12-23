柯文哲「當市長60分就及格」　王世堅怒嗆：你才39分！死當！





▲王世堅、柯文哲。（圖／ETtoday資料照片）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲22日受訪時，針對當前中國大陸出的考卷滿分只有70分，自己能拿幾分的問題，他回答「不曉得」。台北市議員王世堅對此痛批，這個問題一點都不難回答，台北市民給柯文哲的分數「就是39分！死當！」

有對岸學者說，柯文哲如果要選2020的話，必須「要說更多的話」。柯文哲表示，老實講，當市長考60分就及格，當總統要考80分，可是目前大陸方面出的考卷滿分只有70分，「所以老實講我也覺得這是很大的問題」，所以意思還是那句話，以對話代替對抗，意思就是說，有時候大家聊天聊一聊，總是會想出一個大家都可以接受的方法。

而現在是否有70分？柯文哲說，沒有啦，現在是考60分；至於70分的考卷可以拿幾分？柯文哲回答，說滿分只有70分，可是一般來講只要60分就及格了，「坦白講他們對市長標準很低，不要去採他紅線就好了」。柯文哲稍後被媒體追問時提到，自己「考市長及格考總統不及格」，至於是否會盡力考及格、總統蔡英文考幾分等，就沒再給予回應。

針對柯文哲的言論，王世堅22日晚間在臉書上批評，「一個39分死當的柯市長，是在肖想什麼80分的總統？」這個問題一點都不難回答！台北市民給柯文哲的分數就是39分！死當！柯文哲四年來一事無成，上任要解決大巨蛋問題，結果至今仍擺爛、上任稱要蓋五萬戶公宅，結果今天收割前朝兜數字硬湊兩萬戶、上任稱要全民參政i-Voting，結果僅29案全是雞毛蒜皮之事，柯文哲是罄竹難書、族繁不及備載！

王世堅稱，「更是荒謬的是，台灣總統何須填寫中國考卷？柯文哲今天是幫中國帶話嗎？柯文哲是不倫不類只想著討好中國共產黨，自甘墮落自己將台灣地區化、香港化！」並且向柯文哲隔空喊話「台灣人投票選你柯文哲當市長，並沒有授權你幫中國帶話恐嚇台灣人民！」