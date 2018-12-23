林洲民遭拔官開火　張哲揚：人事調整發揮團隊最大效用

記者陳家祥／台北報導

外傳台北市長柯文哲將撤換都發局長林洲民，並由台中市祕書長黃景茂接任；而林洲民則將被指派擔任都更中心董事長，屬無實權的無給職；對此，林洲民23日深夜怒發臉書，批「趙友友請適可而止」，而柯文哲、林洲民預計23日會面。對此，北市秘書長張哲揚受訪表示，林洲民人事案是市長基於施政理念做的調整，有做過通盤的考量，且市長對林洲民4年來的努力跟工作態度他是非常肯定，「基於對團隊最好，他是希望林洲民可以到都更中心擔任董事長。」

針對遭林洲民爆料日前會面與北市副市長鄧家基一起以大巨蛋逼宮，張哲揚解釋，當時談的過程裡面談到一些在都發局的管理效率問題，但沒有談到大巨蛋，僅針對國宅部分討論，「林洲民對於建築的設計跟都計，市長對他是很肯定，所以我們認為都更中心對他更能夠發揮，對整個團體的效率會更好，所以我們是建議基於這考量，要調整他位置。」

▲北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

至於林洲民點名蔡壁如李文宗是趙友友，質疑蔡、李的意見影響市長判斷一事，張哲揚則表示，這點沒辦法回答，不是當事人、也沒有在現場，不便做任何揣測，「我知道的部分是說，確實市長基於團體的考量，有找我跟李文宗跟鄧副都有跟林洲民局長談過，談的重點只有一個，基於發揮市政團隊最大效用，市長做人是必要的調整，我們要尊重市長的權力。」

張哲揚接著說，「第二部分，林洲民在這幾年來對於工作上的努力跟態度我們沒有說否定他或說他不好；第三是說，也不是要他離開這團隊，因為我們認為說他如果去當都更中心董事長對整個團隊會是加分。」

▲北市秘書長張哲揚。（圖／記者陳家祥攝）

至於林洲民稱柯市府對遠雄放水是柯文哲政治生命的結束？張哲揚直言，「這樣講不適當」，因為遠雄的過與不過不是個人或是誰，因為市長已經講過，公開透明，不刁難但是不放水、安全最重要，「只要都審程序走過，應該就會過，不應該去談論誰在會過，我想這樣的話是個人的揣測，如果這樣講的話，整個制度難道是為個人設計的嗎？」

「這點我是不認同，我在跟他談話的過程我是沒有談到這塊。」張哲揚說，因為現在不管是都審、都計，都是公開透明，不會因為哪個人在會過、哪個人不再不會過，現在連都審大家都知道有公開直播。