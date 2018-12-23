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宜蘭郵局「i莉奏輝來」　學生熱烈交換禮物

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▲▼學生們熱烈響應宜蘭郵局在聖誕節前夕辦理的校園「i莉奏輝來」交換禮物活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲學生們熱烈響應宜蘭郵局在聖誕節前夕辦理的校園「i莉奏輝來」交換禮物活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭郵局為推廣i郵箱，深入學生族群，於聖誕節前夕辦理校園「i莉奏輝來」交換禮物活動，邀請縣內7間高中職學生自行準備禮物，裝入該局特製的i郵箱聖誕節快遞袋，由學生利用課餘時間至縣內9座i郵箱寄出。學生反應十分熱烈，實地操作後也對i郵箱有了更進一步的了解，對於活動都給予極大的肯定。

▲▼學生們熱烈響應宜蘭郵局在聖誕節前夕辦理的校園「i莉奏輝來」交換禮物活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼學生們熱烈響應宜蘭郵局在聖誕節前夕辦理的校園「i莉奏輝來」交換禮物活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭郵局說，「i莉奏輝來」交換禮物活動，統籌約120件禮物後，幫各校學生進行交換，寄回指定取件的i郵箱，另外準備了高中生喜歡的運動品牌包包、帽子、安全帽、星巴克馬克杯等，送給其中最富創意的30名同學。

宜蘭郵局表示，宜蘭地區目前有頭城火車站、礁溪火車站、宜蘭火車站、羅東火車站、冬山火車站、蘇澳火車站、礁溪郵局、宜蘭中山路郵局、羅東郵局、耕莘護校第一教學樓、耕莘護校女宿及聖母護專神家大樓共12座i郵箱，該局也正積極於宜蘭地區廣設i郵箱，未來於轉運站、大樓、學校等皆有設置，期盼能將i郵箱深入民眾生活，提供大眾便利快速之物流服務。

中華郵政公司推動智慧物流，自2016年起推出「i郵箱」，具有自助取件及寄件功能，目前全台已有409座，預計在2019年底增至2千座，2020年達到3千座的目標。

▲▼學生們熱烈響應宜蘭郵局在聖誕節前夕辦理的校園「i莉奏輝來」交換禮物活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼學生們熱烈響應宜蘭郵局在聖誕節前夕辦理的校園「i莉奏輝來」交換禮物活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭郵局,i郵箱

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